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Відрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФ

5 квітня 2022, 10:41

Тюремні наглядачі намагалися зламати українок морально. Вони вигукували в обличчя "слава росії!". На мовчання українських військових відповідали тортурами.

Звільнені з полону українські військовослужбовці
Звільнені з полону українські військовослужбовці розповіли про знущання росіян / minre.gov.ua

Українські військові зв'язківці Анастасія Матрущенко та Олександра Цепук, нещодавно звільнені з російського полону, розповіли про те, що їм довелося пережити. Жінкам обстригли волосся, змушували роздягатися і присідати, а також дуже злилися, що українки відмовилися говорити російською.

Розташування військової частини, де несла службу старший солдат Анастасія Матрущенко, розстріляла ворожа артилерія й танки, повідомляє Мінреінтеграції.

"У бункер, де знаходилася чергова зміна, кілька разів потрапив танк. Коли пил розвіявся, в приміщення полетіли гранати. У нас вилучили зброю, амуніцію, бронежилети та мобільні телефони. Зв'язали руки, на очі наділи пов'язку", - розповіла Анастасія.

Спочатку дівчина потрапила до Білорусі. За її словами, до полонених підходив військовий з неслов'янською зовнішністю та погрожував розправою, мовляв, до ранку не доживете. При цьому з сусідніх приміщень доносилися звуки допитів українських військовослужбовців-чоловіків.

Згодом її та інших полонених переправили в СІЗО №3 десь під Брянськом.

"Тюремні наглядачі намагалися зламати нас морально. Якийсь начальник кілька разів вигукував мені в обличчя "слава росії!", чекаючи, напевно, якоїсь відповіді на таке "вітання". На мовчання з нашого боку тюремники відповідали тортурами", - розповіла Агастасія.

У присутності чоловіків змушували повністю роздягатися і присідати, постригли наголо, багато разів допитували.

Вузол зв'язку, де проходить службу Олександра Цепук, захищався від російських загарбників усіма можливими засобами. Але окупанти активно застосовували важке озброєння, закидали бункер гранатами. Жінки дивом залишилися живі.

"На всьому шляху прямування у Білорусь та далі в Росію нас постійно обшукували", - згадує дівчина.

У Білорусі почалося з провокацій. До них підійшли репортери російського телебачення у супроводі військовослужбовця з неслов'янською зовнішністю.

"Їм дуже не сподобалося те, що ми говоримо українською мовою, вимагали перейти на російську. Але я, наприклад, російською майже не володію - як і інші мої колеги. Це дуже розлютило репортерів", - розповіла Олександра.

У камері, де знаходилися жінки, було два ліжка і один матрац на сімох.

"За такі "зручності" нас просили розповісти на камеру про хороше ставлення з боку окупантів. Ми відмовилися", - додала дівчина.

Як повідомляв Главред, в батальйон добровольців колишніх російських військових Свобода Росії вступив колишній капітан російської окупаційної армії. Доброволець пройде військову підготовку.

Зазначається, що новобранцем став колишній військовий 152-го окремого протитанкового артилерійського дивізіону 127 мсд (пункт постійної дислокації: м.Уссурійськ) капітан Лесніченко Максим Анатолійович.

Водночас один з російських окупантів, який потрапив у полон в Україні та взяв участь в обміні на українських захисників, знову хоче воювати проти ЗСУ. Йдеться про 26-річного військовослужбовця із Саратовської області молодшого сержанта Андрія Крендельова.

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