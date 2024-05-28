Експерт сказав, коли Україна отримає додаткові далекобійні ракети

Полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник припустив, що Україні могли надати більше ракет ATACMS, ніж очікувалося. Загалом, постачання зброї Україні навряд чи займе багато часу - справа лише в політичному рішенні.
"Надання Україні ракет - питання лише кількох днів. Вся необхідна нам зброя вже знаходиться в Європі, і на її перекидання не знадобиться багато часу. Потужний величезний контингент розгорнуто в Європі. Роками він лише посилювався - піхотинців, артилеристів і пілотів навряд чи залишили б там без зброї", - сказав Черник в інтерв'ю Главреду.
Крім того, за його словами, величезне авіаційне крило у збройних сил Польщі, а винищувачі F-22 і F-35 уже базуються навіть у Литві.
"Думаю, що зброя на складах є, а винищувачі на бойовому чергуванні", - вважає експерт.
За словами Черника, з технічної точки зору для постачання Україні далекобійних озброєнь знадобиться максимум один-три тижні.
"Проблема полягає лише в наявності політичного рішення та кількості озброєнь, які нам могли б надати", - сказав він.
Черник також прокоментував удари ЗСУ російським окупантам на Донбасі.
"Мене здивувало, що в Донецькій області проти росіян одночасно було застосовано п'ять ракет ATACMS. Це дуже багато, тому що зазвичай використовуються одна-дві ракети, максимум три. Це може свідчити про те, що запас ATACMS трохи більший, ніж критичні кілька одиниць", - сказав він.
Хто такий Петро Черник
Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Дивіться інтерв'ю Петра Черника Главреду:
Як повідомляв Главред, раніше Черник назвав умову, за якої західні партнери можуть зважитися на надання Україні ракет ATACMS і Taurus у достатній кількості.
Крім того, експерти розкрили переваги ракет ATACMS над Storm Shadows.
Удари по Росії та окупованих територіях - останні новини
Дрон ГУР 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.
Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що розташоване на 140 кілометрів ближче до українського кордону порівняно з Орськом.
Цей об'єкт, як стало відомо пізніше, входить до "Газпром нафтохім Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії. Після "прильотів" дронів НПЗ зупинив роботу.
Увечері 27 травня в окупованому Росією Луганську і в Московській області РФ прогриміли вибухи. Окупаційна влада скаржиться, що удар нібито було завдано ракетами з касетною бойовою частиною.
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