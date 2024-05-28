Експерт сказав, коли Україна отримає додаткові далекобійні ракети

Уся необхідна нам зброя вже перебуває в Європі. На її перекидання не знадобиться багато часу, вважає Петро Черник.

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Петро Черник спрогнозував, коли Україна отримає додаткові далекобійні ракети / Колаж: Главред, фото: Армія inform, Вікіпедія

Полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник припустив, що Україні могли надати більше ракет ATACMS, ніж очікувалося. Загалом, постачання зброї Україні навряд чи займе багато часу - справа лише в політичному рішенні.

"Надання Україні ракет - питання лише кількох днів. Вся необхідна нам зброя вже знаходиться в Європі, і на її перекидання не знадобиться багато часу. Потужний величезний контингент розгорнуто в Європі. Роками він лише посилювався - піхотинців, артилеристів і пілотів навряд чи залишили б там без зброї", - сказав Черник в інтерв'ю Главреду.

Крім того, за його словами, величезне авіаційне крило у збройних сил Польщі, а винищувачі F-22 і F-35 уже базуються навіть у Литві.

"Думаю, що зброя на складах є, а винищувачі на бойовому чергуванні", - вважає експерт.

За словами Черника, з технічної точки зору для постачання Україні далекобійних озброєнь знадобиться максимум один-три тижні.

"Проблема полягає лише в наявності політичного рішення та кількості озброєнь, які нам могли б надати", - сказав він.

Черник також прокоментував удари ЗСУ російським окупантам на Донбасі.

"Мене здивувало, що в Донецькій області проти росіян одночасно було застосовано п'ять ракет ATACMS. Це дуже багато, тому що зазвичай використовуються одна-дві ракети, максимум три. Це може свідчити про те, що запас ATACMS трохи більший, ніж критичні кілька одиниць", - сказав він.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Дивіться інтерв'ю Петра Черника Главреду:

Як повідомляв Главред, раніше Черник назвав умову, за якої західні партнери можуть зважитися на надання Україні ракет ATACMS і Taurus у достатній кількості.

Крім того, експерти розкрили переваги ракет ATACMS над Storm Shadows.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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