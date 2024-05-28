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Експерт сказав, коли Україна отримає додаткові далекобійні ракети

Анна Ярославська
28 травня 2024, 08:59
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Уся необхідна нам зброя вже перебуває в Європі. На її перекидання не знадобиться багато часу, вважає Петро Черник.
ATACMS, Петро Черник
Петро Черник спрогнозував, коли Україна отримає додаткові далекобійні ракети / Колаж: Главред, фото: Армія inform, Вікіпедія

Полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник припустив, що Україні могли надати більше ракет ATACMS, ніж очікувалося. Загалом, постачання зброї Україні навряд чи займе багато часу - справа лише в політичному рішенні.

"Надання Україні ракет - питання лише кількох днів. Вся необхідна нам зброя вже знаходиться в Європі, і на її перекидання не знадобиться багато часу. Потужний величезний контингент розгорнуто в Європі. Роками він лише посилювався - піхотинців, артилеристів і пілотів навряд чи залишили б там без зброї", - сказав Черник в інтерв'ю Главреду.

Крім того, за його словами, величезне авіаційне крило у збройних сил Польщі, а винищувачі F-22 і F-35 уже базуються навіть у Литві.

"Думаю, що зброя на складах є, а винищувачі на бойовому чергуванні", - вважає експерт.

За словами Черника, з технічної точки зору для постачання Україні далекобійних озброєнь знадобиться максимум один-три тижні.

"Проблема полягає лише в наявності політичного рішення та кількості озброєнь, які нам могли б надати", - сказав він.

Черник також прокоментував удари ЗСУ російським окупантам на Донбасі.

"Мене здивувало, що в Донецькій області проти росіян одночасно було застосовано п'ять ракет ATACMS. Це дуже багато, тому що зазвичай використовуються одна-дві ракети, максимум три. Це може свідчити про те, що запас ATACMS трохи більший, ніж критичні кілька одиниць", - сказав він.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Дивіться інтерв'ю Петра Черника Главреду:

Як повідомляв Главред, раніше Черник назвав умову, за якої західні партнери можуть зважитися на надання Україні ракет ATACMS і Taurus у достатній кількості.

Крім того, експерти розкрили переваги ракет ATACMS над Storm Shadows.

Експерт сказав, коли Україна отримає додаткові далекобійні ракети
ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари по Росії та окупованих територіях - останні новини

Дрон ГУР 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що розташоване на 140 кілометрів ближче до українського кордону порівняно з Орськом.

Цей об'єкт, як стало відомо пізніше, входить до "Газпром нафтохім Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії. Після "прильотів" дронів НПЗ зупинив роботу.

Увечері 27 травня в окупованому Росією Луганську і в Московській області РФ прогриміли вибухи. Окупаційна влада скаржиться, що удар нібито було завдано ракетами з касетною бойовою частиною.

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