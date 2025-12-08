Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося

Христина Трохимчук
8 грудня 2025, 13:44
206
Діти племінниці знаменитої співачки провели в лікарні два місяці.
Софія Ротару
У родині Софії Ротару сталося поповнення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

  • Племінниця Софії Ротару виписалася з пологового будинку
  • Чому її діти залишалися в пологовому будинку два місяці

Племінниця відомої української співачки Софії Ротару, яка народила двійню в жовтні 2025 року, нарешті виписалася з пологового будинку. Діти Софії Хлябич, більш відомої як Sonya Kay, довгий час перебували в палатах інтенсивної терапії, повідомили у Facebook Чернівецького обласного перинатального центру.

Софія Хлябич народила двійню
Софія Хлябич народила двійню / фото: facebook.com, Чернівецький обласний перинатальний центр

"У зірковій родині Софії та Олега народилися двійнята - двоє маленьких хлопчиків, два нові всесвіти, які вже змінили життя своїх батьків назавжди! Мама - чарівна, світла, неймовірно талановита Софія Хлябич - співачка Соня Кей, донька легендарної Лідії Ротару та племінниця незрівнянної Софії Ротару, - несла це диво з любов'ю та вірою в серці. Тато - сильний, добрий, відданий зоряний український хокеїст Олег Петров - зустрів синів із тремтінням у голосі та щастя, яке неможливо приховати", - повідомили на сторінці центру.

відео дня
Племінниця Софії Ротару з дітьми
Племінниця Софії Ротару з дітьми / фото: facebook.com, Чернівецький обласний перинатальний центр

Як пояснили лікарі, двійнята народилися раніше терміну і з недостатньою вагою. Фахівці доглядали за малюками протягом 70 днів. Боротьба за життя і здоров'я дітей закінчилася успішно: Софія разом із чоловіком нарешті виписалися з пологового будинку.

Співачка Софія Ротару - сім'я
Співачка Софія Ротару - родина / фото: facebook.com, Чернівецький обласний перинатальний центр

"Позаду залишилися відділення інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду, безліч консультацій із провідними неонатологами країни, безсонні ночі та виснажливі дні лікування. Сьогодні подружжя вперше переступило поріг рідного дому вчотирьох. Двоє маленьких сердець, двоє тихих зітхань, два справжнісіньких дива, які принесуть батькам стільки любові, скільки може подарувати тільки доля", - побажали парі лікарі.

Софія Ротару
Софія Ротару / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український ансамбль "Гуцулія" зазнав нападу групи невідомих молодих людей. Як повідомив керівник колективу Василь Шеремета, артисти отримали травми і звернулися в поліцію.

Також співачка Наталя Могилевська похизувалася фігурою в купальнику після схуднення на 25 кілограмів. Наталя з'явилася в кадрі в дублянці поверх купальника і прогулялася пляжем. Артистка зазначила, що Хортиця стала її місцем сили, і вона приїжджає сюди, щоб набратися енергії.

Вас може зацікавити:

Про персону: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Софія Ротару новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

14:23Україна
Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

14:12Війна
Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

13:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

Китайський гороскоп на сьогодні 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

Останні новини

14:42

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарного грибного паштету

14:23

Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

14:12

Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

13:54

В РФ бомбардувальник випадково ліквідував пілотів: Ігнат відреагував з гумором

13:48

Чому 9 грудня не можна виносити сміття після заходу сонця: яке церковне свято

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
13:46

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

13:44

За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося

13:41

Швидше, ніж зробити бутерброд: шикарна закуска на святковий стілВідео

13:29

Існує лише один варіант: як правильно називати "стельку" для взуттяВідео

Реклама
13:11

Під загрозою три напрямки: в ISW пояснили, чому росіяни атакували Печенізьку греблю

13:09

Окупанти піднімають прапори біля Лиману, але є нюанс: військовий оцінив ситуацію

12:59

Леся Нікітюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - деталі

12:46

Мета Путіна - не окупація України: Тука дав тривожний прогноз про закінчення війни

12:43

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди

12:29

"Йому ногу ампутували": що відбувається зі Степаном Гігою після операції

12:27

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - гнів, Водоліям - чудові новини

12:15

"Побої знято": українські артисти зазнали нападу на Львівщині

12:14

Ворог продовжує наступ: Сирський зробив важливу заяву про мобілізацію

12:04

Командування РФ пішло на великий обман, щоб приховати патову ситуацію на фронті

11:48

Боїться прослуховування: чому Зеленський не бачив оновленого мирного плану - ЗМІ

Реклама
11:44

Ціни на бензин в Україні різко "злетять": якою буде нова вартість пального

11:12

Через блекаути ціни підуть угору: які продукти подорожчають на 30%

11:10

Росіяни втретє за тиждень цинічно б'ють по Фастову: що відомо про наслідкиФото

11:07

Схудла Могилевська похизувалась фігурою в купальнику — як виглядає співачкаВідео

11:00

Росіяни прагнуть захопити одразу два міста: офіцер розкрив тактику ворога

10:56

Ціни на продукти в Україні скоро підскочать: експерт назвав точні дати здорожчання

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня: Бикам - конфлікт, Коням - драма

10:24

Як миттєво прибрати цибулевий запах із рук: секрет шеф-кухарівВідео

10:13

"Це діра": Марія Яремчук вийшла на зв'язок і повідомила про страшне горе

10:04

235 тисяч гривень за один похід: дівчина розбагатіла, відвідавши "багате" сміттєзвалищеВідео

09:48

"Огидно й абсурдно": розкрилася правда про Повалій і Лорак

09:45

Небо затягнуло вогнем, а по ТБ вийшло екстрене звернення: Росію атакували дрони

09:39

"Графіки будуть довгими й складними, треба звикнути й жити за ними" - прогноз експерта

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 8 грудня (оновлюється)

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 грудня (оновлюється)

09:00

Віддав своє життя, рятуючи військових: росіяни вбили старшого лейтенанта "Француза"Ексклюзив

08:53

"Шахед" упав біля житлового будинку в Чернігові: загорівся газопровідФото

08:41

Ворог атакував Дніпропетровщину: є загиблий та поранені, серед них - дітиФото

08:33

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Астрологи назвали знаки зодіаку, яких найчастіше недооцінюють

Реклама
08:10

Захід ризикує програти Путіну конкуренцію за ІндіюПогляд

07:44

"Цинічно і підло": Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спалиФото

07:33

"Насправді вона хижак": Тарас Тополя жорстко пройшовся по творчості Тіни Кароль

06:59

Трамп заявив, що Кремль погодився на мирний план, але Зеленський його не читавВідео

06:49

"Назавжди і не втекти": дружина Adam звернулася до покійного музиканта

06:10

Переговори та неприємні підсумки тижняПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

04:45

"Зловлять" хвилю успіху: кому зі знаків зодіаку пощастить 8 грудня

03:41

Можуть викликати головний біль та втому: які свічки категорично не можна купувати додому

02:28

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти