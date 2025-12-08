За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося

Діти племінниці знаменитої співачки провели в лікарні два місяці.

У родині Софії Ротару сталося поповнення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Племінниця Софії Ротару виписалася з пологового будинку

Чому її діти залишалися в пологовому будинку два місяці

Племінниця відомої української співачки Софії Ротару, яка народила двійню в жовтні 2025 року, нарешті виписалася з пологового будинку. Діти Софії Хлябич, більш відомої як Sonya Kay, довгий час перебували в палатах інтенсивної терапії, повідомили у Facebook Чернівецького обласного перинатального центру.

Софія Хлябич народила двійню / фото: facebook.com, Чернівецький обласний перинатальний центр

"У зірковій родині Софії та Олега народилися двійнята - двоє маленьких хлопчиків, два нові всесвіти, які вже змінили життя своїх батьків назавжди! Мама - чарівна, світла, неймовірно талановита Софія Хлябич - співачка Соня Кей, донька легендарної Лідії Ротару та племінниця незрівнянної Софії Ротару, - несла це диво з любов'ю та вірою в серці. Тато - сильний, добрий, відданий зоряний український хокеїст Олег Петров - зустрів синів із тремтінням у голосі та щастя, яке неможливо приховати", - повідомили на сторінці центру.

Племінниця Софії Ротару з дітьми / фото: facebook.com, Чернівецький обласний перинатальний центр

Як пояснили лікарі, двійнята народилися раніше терміну і з недостатньою вагою. Фахівці доглядали за малюками протягом 70 днів. Боротьба за життя і здоров'я дітей закінчилася успішно: Софія разом із чоловіком нарешті виписалися з пологового будинку.

Співачка Софія Ротару - родина / фото: facebook.com, Чернівецький обласний перинатальний центр

"Позаду залишилися відділення інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду, безліч консультацій із провідними неонатологами країни, безсонні ночі та виснажливі дні лікування. Сьогодні подружжя вперше переступило поріг рідного дому вчотирьох. Двоє маленьких сердець, двоє тихих зітхань, два справжнісіньких дива, які принесуть батькам стільки любові, скільки може подарувати тільки доля", - побажали парі лікарі.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

