Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

Робота над відновленням енергооб'єктів триває і незабаром українці можуть відчути позитивні наслідки.

Енергетики працюють над покращенням ситуації в системі

Що сказав Зайченко:

Після чергової атаки РФ на енергетику ситуація з подачею електроенергії складна

Кількість годин без світла для українців може зменшитися

Ситуація в енергосистемі України після чергової масованої атаки країни-агресорки Росії залишається складною, але цілком контрольованою. Про це в етері телемарафону сказав глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Він наголосив, що зараз енергетики безперервно працюють над тим, щоб відновити пошкоджені об'єкти генерації та мереж. Водночас уряд і енергетичні служби докладають максимум зусиль, щоб кількість черг відключень не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.

Ситуація з відключеннями може покращитися

Зайченко зауважив, що шанс на зменшення кількості годин відключень електроенергії в Україні є. Зараз над цим працює уряд та представники місцевих влад.

"Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів - у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень", - додав він.

"Укренерго" буде інформувати населення про покращення ситуації в енергосистемі після відновлення пошкоджених об'єктів. Це відображатиметься і на графіках погодинних відключень.

Черги відключень світла

Що буде з відключенням світла в Україні до кінця зими - думка експерта

Главред писав, що на думку енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, за сприятливого розвитку ситуації, графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.

Енергоексперт зауважив, що українцям доведеться звикнути до тривалих графіків відключень електроенергії, які триватимуть аж до середини весни.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що тривалість відключень в Україні збільшилась до 12-16 годин. В Укренерго заявили, що відновлення української енергосистеми після нової російської атаки потребуватиме тижнів.

Напередодні стало відомо, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до подорожчання продуктів харчування до 30%. Зокрема, подорожчати може молочна продукція та м'ясо, оскільки вони потребують постійного охолодження.

Нагадаємо, 8 грудня Укренерго ввело обмеження в обсязі від 2,5 до 4 черг. Графіки відключень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Їх ввели для побутових та промислових споживачів.

Про персону: Віталій Зайченко Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.

