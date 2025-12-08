Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

Що сказав Зайченко:
- Після чергової атаки РФ на енергетику ситуація з подачею електроенергії складна
- Кількість годин без світла для українців може зменшитися
Ситуація в енергосистемі України після чергової масованої атаки країни-агресорки Росії залишається складною, але цілком контрольованою. Про це в етері телемарафону сказав глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко.
Він наголосив, що зараз енергетики безперервно працюють над тим, щоб відновити пошкоджені об'єкти генерації та мереж. Водночас уряд і енергетичні служби докладають максимум зусиль, щоб кількість черг відключень не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.
Ситуація з відключеннями може покращитися
Зайченко зауважив, що шанс на зменшення кількості годин відключень електроенергії в Україні є. Зараз над цим працює уряд та представники місцевих влад.
"Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів - у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень", - додав він.
"Укренерго" буде інформувати населення про покращення ситуації в енергосистемі після відновлення пошкоджених об'єктів. Це відображатиметься і на графіках погодинних відключень.
Що буде з відключенням світла в Україні до кінця зими - думка експерта
Главред писав, що на думку енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, за сприятливого розвитку ситуації, графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.
Енергоексперт зауважив, що українцям доведеться звикнути до тривалих графіків відключень електроенергії, які триватимуть аж до середини весни.
Відключення світла в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що тривалість відключень в Україні збільшилась до 12-16 годин. В Укренерго заявили, що відновлення української енергосистеми після нової російської атаки потребуватиме тижнів.
Напередодні стало відомо, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до подорожчання продуктів харчування до 30%. Зокрема, подорожчати може молочна продукція та м'ясо, оскільки вони потребують постійного охолодження.
Нагадаємо, 8 грудня Укренерго ввело обмеження в обсязі від 2,5 до 4 черг. Графіки відключень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Їх ввели для побутових та промислових споживачів.
Про персону: Віталій Зайченко
Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.
