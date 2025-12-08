Росіяни прагнуть захопити одразу два міста: офіцер розкрив тактику ворога

Росіяни закинути в Покровськ десантно-штурмову дивізію.

Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: deepstatemap, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

Росіяни хочуть захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію

Наразі окупанти застрягли в міських боях

Для просування ворог використовує оперативний резерв

Російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію. Про це заявив офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер у коментарі РБК-Україна.

Зазначається, що українські підрозділи, які перебувають на цій ділянці фронту, говорили про це ще наприкінці листопада.

Так, відомо, що для підкріплення своїх сил військове командування вирішило закинути в Покровськ 76-ту псковську десантно-штурмову дивізію - її фіксували 2022 року в Київській області.

"Росіяни будуть їх залучати, тому що, в принципі, як не крути, вони сточуються. І якби їм було легко захопити Покровськ, вони, я думаю, вже б це зробили. А так, оскільки вони застрягли в міських боях, відповідно видно, що їм не вистачає сил. Це їхній оперативний резерв і вони хочуть його використати", - наголосив Лефтер.

Чому росіяни хочуть захопити Покровськ

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов говорив, що місто Покровськ у Донецькій області - це великий логістичний хаб, який важливий і для України, і для окупантів.

Він зауважив, що Покровськ привабливий для Росії перспективою виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк заявив, що на Запорізькому напрямку та суміжних територіях російські окупанти посилюють активність, що може сигналізувати про підготовку великої наступальної операції.

В угрупованні військ "Схід" говорили, що українські бійці проводять пошуково-штурмові дії та ліквідацію ворога у міській забудові Покровська.

Військовий з позивним "Мучной" повідомив, що українські військові просунулись у Дніпропетровській області. Вони пішли в контратаку та звільнили село Тихе на Олександрівському напрямку.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

