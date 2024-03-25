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СБУ готує привіт: Малюк анонсував нову "бавовну" і згадав про Кримський міст

Юрій Берендій
25 березня 2024, 22:34
Очільник СБУ зазначив, що Україна має потенціал для повного знищення Кримського мосту, однак при цьому закликав не квапити подій.
СБУ готує привіт: Малюк анонсував нову 'бавовну' і згадав про Кримський міст
Малюк розповів, коли СБУ завдадуть нового удару по Кримському мосту / Колаж Главред, фото: Сергій Братчук, скріншот із відео

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що служба ніколи не повторюється у використанні морських дронів проти російських окупантів, щоб вони не могли підлаштувати свою оборону. Про це він розповів в інтерв'ю, що транслювалось в ефірі телемарафону.

Він також прогнозує проведення нових спецоперацій, які нанесуть ще більше шкоди ворогові - як на суші, так і в морі.

"Нехай росіяни очікують чергової "бавовни"... Ми ніколи не повторюємося і якщо вони десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Усьому свій час ви все побачите", - анонсував Василь Малюк.

відео дня

Голова СБУ нагадав про успішні удари України, зокрема враження Кримського мосту та використання морських дронів Sea Baby та "Мамай", які призвели до ураження 11 кораблів Росії та розблокування Чорного моря.

Він зауважив, що, хоча в України є потенціал для повного знищення Кримського мосту, наразі РФ не використовує його для переміщення зброї та боєприпасів.

"До наших успішних уражень там проходили за добу від 42 до 46 поїздів, які возили зброю і боєприпаси. Сьогодні там за добу йде 4-5 (поїздів) - це пасажиропотік, а один - товар загального вжитку", - повідомив голова СБУ.

Він також зазначив, що транспортні засоби рухаються по мосту реверсно, їхня маса не повинна перевищувати 3,5 тонни. Малюк додав, що наразі РФ займається повноцінним відновленням цього мосту.

"Там зараз пошкоджені опори і так звані бики, на яких вони стоять. Коли вони їх відновлять, можливо, знову почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді, власне, ми вкотре скажемо їм "привіт"", - наголосив голова СБУ.

Коментуючи можливі наступні удари по Кримському мосту Василь Малюк закликав не квапити подій.

Хто такий Василь Малюк

Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

Удари по Криму

Уночі 24 березня Збройні сили України провели масований удар по військових об'єктах РФ в тимчасово окупованому Криму. Згідно з даними експерта BILD Юліана Рьопке цей удар став найбільшим з часу початку російської агресії проти України.

24 березня у Сімферопольському районі на тимчасово окупованому Росією півострові Криму були чутні потужні вибухи, про що повідомили місцеві Telegram-канали.

24 березня українські військові успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ. Павло Нарожний, засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт вказав, що удар, імовірно, був нанесений крилатими ракетами Storm Shadow або модифікованим "Нептуном".

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