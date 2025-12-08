"Нам важливо розуміти": у Кремлі вийшли з неочікуваною заявою щодо переговорів

Російську сторону несподівано зацікавили напрацювання США та України.

Пєсков прокоментував переговори РФ та США у Москві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Пєсков:

Усі сторони переговорів більше розуміють, що працювати потрібно в тиші

Кремлю важливо дізнатися про результати роботи української та американської сторін

У Кремлі хочуть оцінити підсумки роботи делегацій США та України після консультацій представників країни-агресорки Росії з американськими чиновниками у Москві.

Про це, як повідомляють російські ЗМІ, заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, РФ хоче продовжувати роботу "в тиші".

Як за версією Кремля пройшла зустріч російської та американської сторін

У Москві, на думку Пєскова, було проведено ґрунтовну роботу на зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером.

"І потім Віткофф і Кушнер уже працювали на основі тих результатів, які були досягнуті в Москві, вже працювали з делегацією українських перемовників на чолі з Умєровим. Ось зараз нам важливо зрозуміти, які результати цієї роботи", - наголосив поплічник Путіна.

Чи піде Росія на перемир'я - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного експерта, професора кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максима Розумного, переговори російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна з американською делегацією не привели до значимих результатів.

Він вважає, що Кремль не погодиться на припинення війни по лінії фронту, а п’ятигодинні перемовини з Путіним значною мірою пояснюються особистими особливостями самого російського лідера.

Позиція РФ щодо встановлення перемир'я, або миру - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента США Дональда Трампа, Кремль нібито погодився на "мирний план", попри те, що РФ хотіла б захопити всю Україну.

Раніше у Кремлі заявляли, що Росія нібито прагне врегулювати війну проти України "на багато поколінь уперед". Крім того Москва нібито готова до мирних перемовин, але наполягає на досягненні власних цілей, визначених у межах так званої "СВО".

Напередодні речник Путіна заявив, що питання припинення вогню на новорічні свята в Кремлі не розглядали. За його словами, зараз відбувається "зовсім інший процес".

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

