"Графіки будуть довгими й складними, треба звикнути й жити за ними" - прогноз експерта

Інна Ковенько
8 грудня 2025, 09:39
Відключення світла триватимуть в кращому випадку до початку квітня.
Відключення світла триватимуть в кращому випадку до початку квітня - Ігнатьєв/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Коротко:

  • Графіки відключень діятимуть всю зиму й можуть бути скасовані лише на початку квітня
  • Графіки будуть довгими й складними, українцям треба звикнути й жити за ними

За сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.

Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу Еспресо.

Енергоексперт зауважив, що українцям доведеться звикнути до тривалих графіків відключень електроенергії, які триватимуть усю зиму й, у найкращому випадку, завершаться лише на початку квітня.

На його думку щодо проходження зими, то немає ні негативного сценарію, ні позитивного, скоріше, цей сценарій - посередині.

"Оптимістичний сценарій - ми не панікуємо, живемо з приладами накопичення електроенергії, які треба встигати швидко заряджати. Негативний сценарій - звісно, ворог буде продовжувати завдавати ударів по наших елементах енергосистеми, внаслідок чого ми добами будемо сидіти, як і зараз, без електричної енергії. Середньозважений сценарій - треба звикнути до графіків, які у нас були раніше - 4 години через 4 без стабільного електропостачання", - прокоментував Ігнатьєв.

Що буде зі світлом узимку - думка експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 8 грудня. Обмеження будуть діяти протягом всієї доби. Їх вводять для побутових та промислових споживачів. Зазначається, що Укренерго вводить обмеження в обсязі від 2,5 до 4 черг.

Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Хто такий Станіслав Ігнатьєв?

Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

21:58

Де і коли прощатимуться з Михайлом Adam Клименком - деталі

21:45

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

21:14

"Саме цього боїться Путін": полковник США назвав єдину гарантію безпеки України

