Під загрозою три напрямки: в ISW пояснили, чому росіяни атакували Печенізьку греблю

Армія РФ активізувала свою кампанію ударів по українській логістиці. Росія завдала ударів по греблі Печенізького водосховища та мосту біля Старого Салтова. Внаслідок обстрілу, місцева влада змушена була зупинити рух через дамбу.

Ймовірно росіяни хочуть порушити українську логістику на Харківському напрямку та підготувати умови для подальших успіхів. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За якою тактикою діє армія РФ

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області 7 грудня повідомила, що російські війська балістичними ракетами атакували Печенізьке водосховище, яке розташоване поблизу Старого Салтова на Харківщині - за 16 кілометрів від лінії фронту.

Через це українська влада була змушена перекрити дві дороги, які проходили через дамбу:

Т-21−11 Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук біля Печенігів:

Чугуїв - Печеніги - Великий Бурлук біля Печенігів: Т-21−04 Харків - Вовчанськ - КПП Чугунівка поблизу у районі Старого Салтова.

Аналітики припускають, що такими ударами РФ реалізовує свою кампанію зі знищення логістичних шляхів, зокрема на півночі Харківської області. Окупанти цілеспрямовано атакують дороги, залізниці та мости, які використовуються для забезпечення чи сполучення Сил оборони.

Повідомляється, що ударами по Печенізькому водосховищу ворог намагається відрізати від забезпечення українських військових на Вовчанському, Куп’янському напрямках та в напрямку Великого Бурлука.

За інформацією ISW, таким чином Росія намагається послабити обороноздатність України та використати це на свою користь.

Що відомо про удар РФ по греблі Печенізького водосховища

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська завдали удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. Через російський удар гребля була частково зруйнована, рух по дорожньому полотну греблі припинено.

"Російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 7 грудня 2025 року, рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено. Зберігайте спокій і стежте за нашими подальшими оголошеннями", - написав начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров.

Для руху транспорту було організовано об'їзний маршрут: Чугуїв - Коробочкине - Леб'яже - Приморське - Хотомля - Вовчанськ.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 6 грудня Україна знову зіткнулася з масштабною повітряною загрозою: тричі за кілька годин по всій країні пролунала сирена. Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.

Повідомлялось, що російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей.

Нагадаємо, ситуація у Покровську наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Дуже складною, але контрольованою є ситуація і довкола Мирнограда. Проте Сили оборони активно нищать ворога та не дозволяють йому накопичувати сили. Про це заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

