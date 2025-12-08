"Йому ногу ампутували": що відбувається зі Степаном Гігою після операції

Степан Гіга перебуває в лікарні у Львові.

Степан Гіга пережив операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Богдан Беспалов заговорив про стан Степана Гіги

Можливо, йому ампутували ногу

Український відомий блогер-оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов повідомив, що співаку Степану Гізі ампутували ногу.

На своїй сторінці в соцмережах Беспалов зробив публікацію, в якій повідомив, що українському шоу-бізнесу варто чекати на погану новину, але не уточнив про кого йдеться.

Підписники Богдана припустили, що він говорить про Степана Гігу, якому в листопаді зробили операцію в одній із львівських лікарень. У відповідь блогер уточнив, що співак перебуває у важкому стані.

Богдан Беспалов про Степана Гігу / фото: скрін t.me, Богдан Беспалов

"Йому ногу ампутували. Він у важкому стані дуже", - заявив Беспалов.

Богдан Беспалов про стан Степана Гіги / фото: скрін t.me, Богдан Беспалов

Редакція 24 Каналу звернулася за коментарем до піар-менеджерки Степана Гіги Ірени, але й вона не розповіла, що відбувається з артистом.

"Наразі все, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам", - написала Ірена.

Відповідь менеджера Степана Гіги / фото: скрін 24tv.ua/

Стан Степана Гіги

19 листопада в соцмережах Степана Гіги з'явилося повідомлення про те, що його терміново прооперували і він у важкому стані. Також скасували всі концерти співака, наразі немає точної інформації, що сталося з артистом.

"Він у Львові. Поки нічого не можемо сказати", - зазначив концертний директор Гіги.

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

