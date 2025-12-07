Рус
В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

Маріна Фурман
7 грудня 2025, 22:09
Експерт розповів, що буде з курсом долара найближчим часом.
доллар
Експерт спрогнозував, скільки коштуватиме долар перед Новим роком / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чого чекати від курсу долара найближчим часом
  • Скільки коштуватиме американська валюта до кінця грудня

Наприкінці листопада долар оновив історичний максимум, опинившись на рівні 42,40 грн/дол. Грудень зустрів українців невеликою девальвацією національної валюти. Найближчим часом не варто очікувати зниження курсу. Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Він прогнозує, що впродовж наступного тижня американська валюта не буде дешевшати. Долар коштуватиме у межах 42,10-42,55 грн/дол., а на готівковому ринку американська валюта коливатиметься від 42,15 до 42,80 грн/дол.

відео дня

"Зниження курсу не буде. Я прогнозую поступове зростання вартості до рівня 42,50 грн/дол., з чим, можливо, Україна завершить 2025 рік. Адже місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала вийти на 45 грн/дол. до кінця 2026-го", — зазначив Плотніков.

Варто мати на увазі, що 10 грудня відбудеться нове засідання Федеральної резервної системи США. На ньому можуть ухвалити рішення про зниження базової відсоткової ставки. У такому разі фінансові ринки відреагують миттєво, що може спричинити коливання валютних курсів.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Чи стрибне долар вище 43 гривень - думка експерта

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів Главреду, що обсяг резервів дозволить НБУ забезпечувати стабільний курс гривні в грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

"У грудні 2025 року ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Очікується, що гривня коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 грн. за долар", - вважає експерт.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, Національний банк України знизи офіційний курс долара на 5 грудня 2025 року. Гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, яким буде курс долара до середини грудня. Лєсовий прогнозує, що курс долара до середини грудня 2025 року утримуватиметься в межах 42,2–42,6 гривні на міжбанку та 42,3–42,8 гривні на готівковому ринку. Це означає, що 100 доларів коштуватимуть 4 230–4 280 гривень.

Експертка Діляра Мустафаєва прогнозує, що у 2026-2027 роках валютний ринок України залишатиметься керованим, а курс долара може зрости до 48 грн/дол. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

Читайте також:

Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

курс курс валют курс долара новини України Олексій Плотніков
