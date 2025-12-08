Ціни на продукти в Україні скоро підскочать: експерт назвав точні дати здорожчання

Серед товарів, які зростуть у ціні, деякі види м'яса.

Що сказав Томич:

Перед святами в Україні зростуть ціни на продукти

М'ясо, яйця і олія можуть подорожчати на кілька відсотків

Здорожчання цін на продукти не буде раптовим

На носі зимові свята, а це означає, що в Україні незабаром зростуть ціни на деякі продукти харчування. Про це в етері КИЇВ24 розповів голова Союзу Українського селянства Іван Томич.

За його словами, до Різдва та Нового року продукти подорожчають на 10%. Але зміни на ринку торкнуться не усіх товарів - лише деякі з них коштуватимуть більше, ніж зазвичай.

Які продукти подорожчають напередодні свят

Томич стверджує, що зростуть ціни у першу чергу на м'ясо, а саме свинину та вироби з неї. Також подорожчає частина курятини, але не вся. Підвищаться ціни і на рослинну олію та яйця.

Однак експерт наголосив, що різкого зростання цін не буде. Здорожчання слід очікувати у періоди з 18 по 21 грудня та 25-26 грудня.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти подорожчають в найближчий час - думка експерта

Главред писав, що в Україні традиційно до різдвяно-новорічних свят зростає попит на продукти, що неминуче спричиняє зростання цін. Цього року подорожчання буде зумовлене не лише сезонним попитом, а й девальвацією гривні та зростанням вартості логістики.

Доцент кафедри економічної теорії ЧНУ Богдан Сторощук розповів, що зростання вартості очікується насамперед для продуктів, які українці купують для святкового столу. Йдеться про овочі, фрукти, м’ясо та рибу.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські супермаркети переписали ціни яйця. Середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 81,85-83,60 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксують нову хвилю зниження цін на імпортні помідори. Короткочасне, але помітне підвищення цін на тиждень раніше стало поштовхом для суттєвого зниження попиту на імпортні помідори.

Напередодні стало відомо, що в Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки. За даними аналітиків, на ринку встановили найвищі за останні 8 років ціни на цей овоч.

Більше новин:

Про персону: Іван Томич Іван Томич - український політик. Президент Асоціації фермерів та землевласників України (грудень 1997 — лютий 2007); голова Партії вільних селян і підприємців України (з листопада 2005); радник Прем'єр-міністра України на громадських засадах (вересень 2008 — березень 2010), пише Вікіпедія.

