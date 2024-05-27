Військовий експерт пояснив, чи побоїться Захід масово постачати Києву ATACMS і Taurus

Як каже Петро Чернік, нинішня геополітична глобальна ситуація зв'язалася у вельми тугий і складний вузол - якого не бувало з часів Карибської кризи.

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Петро Черник пояснив, чи будуть постійні поставки ATACMS і Taurus для України / колаж Главред, фото АрміяІнформ і ua.depositphotos.com

Західні партнери можуть зважитися на надання Україні ракет ATACMS і Taurus у достатній кількості, але для цього їм доведеться розв'язати складний ребус - щоб російський диктатор Путін не розв'язав ядерну війну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник.

"Західні партнери можуть зважитися на такий крок. Є дуже хороша філософська військова теза: боязнь ескалації неминуче призводить до конфронтації. У цьому контексті згадаємо нацистську Німеччину: всі дуже боялися Гітлера і підвищення ставок у протистоянні з ним. У підсумку нацизм перейшов до агресивної війни, і ми прекрасно знаємо, чим усе закінчилося. Зараз у Росії, як зазначив американський історик Тімоті Снайдер, сформувався шизофренічний фашистський режим. Від такого режиму можна очікувати чого завгодно. Переконаний, що тиранії розуміють виключно силу, тільки силу і нічого іншого", - сказав він.

Як каже Черник, нинішня геополітична глобальна ситуація зв'язалася в досить тугий і складний вузол - якого не бувало з часів Карибської кризи.

"Захід має достатній сукупний потенціал, щоб надати нам реальну військову допомогу, а не обмежуватися дозованими поставками озброєнь. Наприклад, ракет JASSM вироблено понад 2000 одиниць, а ATACMS - понад 4000 одиниць. Це дуже багато. Винищувачів F-16 вироблено 4,5 тисячі, у робочому стані - понад 3 тисячі. Ці літаки є у 25 країн. Україна могла б отримати не 6 чи 60 машин, а 220. Технічно це не проблема. Але є складна головоломка - як допомогти Україні так, щоб це не призвело до ядерного удару Росії. Це ребус, глухий кут, з якого важко вийти. Чи наважиться Путін на ядерний удар? Наведу приклад. У 1962 році кипіла так звана Карибська криза. У той час персонально Хрущову нічого не загрожувало, а про розпад Радянського Союзу взагалі не йшлося. Але до застосування ракет Р-12 залишалися години. СРСР справді був готовий до такого кроку. Якби не мудрість президента США Кеннеді та посередництво Римо-Католицької церкви, планета Земля, напевно, вже кілька разів згоріла б у ядерній катастрофі", - сказав він.

Причому, вважає Черник, ситуація, в якій опинився диктатор Путін, набагато складніша, ніж та, в яку потрапив 60 років тому комуністичний диктатор Микита Хрущов.

"На відміну від Хрущова, Путіну загрожує повноцінна поразка в Україні. Стиснення фронту навіть до старої лінії розмежування означатиме його потенційну фізичну смерть. Російська Федерація може розвалитися, але в цьому сценарії ніхто не зацікавлений. Як допомагати Україні, щоб не було ядерної війни - проблемний вузол, який, на мою думку, ніхто не може розв'язати. Тому Захід допомагає поступово: надає, наприклад, F-16, і дивиться, якою буде реакція Росії. Так буде і з ракетами, і з іншою допомогою", - підсумував він.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Дивіться на відео інтерв'ю Петра Черника Главреду:

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