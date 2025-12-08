Рус
Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок

Марія Николишин
8 грудня 2025, 15:24
Плетенчук вважає, що російський десант не зможе захопити південь України.
Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок
Плетенчук про плани Путіна щодо Одеси / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви речника ВМС:

  • Росія погрожує захопленням Одеської області
  • Такі плани Путіна наразі нездійсненні
  • На українському півдні на шляху окупантів є три водні перешкоди

Москва знову погрожує захопленням Одещини, але наразі ці плани країни-агресора нездійсненні. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Зокрема, він відповів, чи реальні погрози диктатора Володимира Путіна про захоплення півдня України, зокрема Одеси та Миколаєва, наприклад, за допомогою десанту.

Він зауважив, що морський десант не є самостійним видом операції.

"З часів Другої світової війни не можу пригадати таких успішних операцій із застосуванням саме такого способу", - каже Плетенчук.

За його словами, морський десант може діяти у складі загальновійськової операції, тобто для дій десанту потрібні відповідні умови: війська, які наступають з основного напрямку, можливість підійти до узбережжя.

"Якщо це не вдалося зробити у 2022 році, коли вони мали щонайменше на 5 великих десантних кораблів більше, ніж наразі, то чому це має стати можливим зараз? Ба більше, системи берегової охорони з того часу теж з нашого боку змінилися суттєво. Це й "Нептуни", які в Таганрозі передають привіт російській стратегічній авіації, вже не кажу за інші локації. Тому, станом на зараз, це більше схоже на чергову риторику з боку російського диктатора", - сказав речник.

Він також додав, що на українському півдні на шляху окупантів є три водні перешкоди - Дніпро, Південний Буг та Тилігульський лиман.

Чого добивається Путін

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що війна в Україні триватиме багато років.

За його словами, метою диктатора Володимир Путіна є навіть не окупація України, а відсунення НАТО якомога далі від кордонів Росії.

"Зараз немає нічого, що могло б змусити Росію зупинитися в її терорі проти України. Принаймні в найближчі півроку немає і не буде жодних чинників, які могли б змусити Путіна зупинити активну фазу бойових дій. Про завершення війни взагалі не йдеться", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Державний департамент США заявив, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що США мають намір швидко завершити війну, Європа та Україна ідуть на зустріч такій позиції, але Росія затягує час.

Волишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що кремлівський лідер прагне "повністю підкорити всю територію України". На його думку, Путін зупинить війну тільки тоді, коли зрозуміє, що в нього фізично немає ресурсів для продовження агресії.

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

війна в Україні Одеська область Володимир Путін ВМС України новини України новини Одеси війна Росії та України
Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

16:26Україна
Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

16:21Фронт
"Нам важливо розуміти": у Кремлі вийшли з неочікуваною заявою щодо переговорів

"Нам важливо розуміти": у Кремлі вийшли з неочікуваною заявою щодо переговорів

15:19Війна
Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

Китайський гороскоп на сьогодні 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 грудня (оновлюється)

