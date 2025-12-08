Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок

Плетенчук вважає, що російський десант не зможе захопити південь України.

Плетенчук про плани Путіна щодо Одеси

Головне із заяви речника ВМС:

Росія погрожує захопленням Одеської області

Такі плани Путіна наразі нездійсненні

На українському півдні на шляху окупантів є три водні перешкоди

Москва знову погрожує захопленням Одещини, але наразі ці плани країни-агресора нездійсненні. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Зокрема, він відповів, чи реальні погрози диктатора Володимира Путіна про захоплення півдня України, зокрема Одеси та Миколаєва, наприклад, за допомогою десанту.

Він зауважив, що морський десант не є самостійним видом операції.

"З часів Другої світової війни не можу пригадати таких успішних операцій із застосуванням саме такого способу", - каже Плетенчук.

За його словами, морський десант може діяти у складі загальновійськової операції, тобто для дій десанту потрібні відповідні умови: війська, які наступають з основного напрямку, можливість підійти до узбережжя.

"Якщо це не вдалося зробити у 2022 році, коли вони мали щонайменше на 5 великих десантних кораблів більше, ніж наразі, то чому це має стати можливим зараз? Ба більше, системи берегової охорони з того часу теж з нашого боку змінилися суттєво. Це й "Нептуни", які в Таганрозі передають привіт російській стратегічній авіації, вже не кажу за інші локації. Тому, станом на зараз, це більше схоже на чергову риторику з боку російського диктатора", - сказав речник.

Він також додав, що на українському півдні на шляху окупантів є три водні перешкоди - Дніпро, Південний Буг та Тилігульський лиман.

Чого добивається Путін

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що війна в Україні триватиме багато років.

За його словами, метою диктатора Володимир Путіна є навіть не окупація України, а відсунення НАТО якомога далі від кордонів Росії.

"Зараз немає нічого, що могло б змусити Росію зупинитися в її терорі проти України. Принаймні в найближчі півроку немає і не буде жодних чинників, які могли б змусити Путіна зупинити активну фазу бойових дій. Про завершення війни взагалі не йдеться", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Державний департамент США заявив, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що США мають намір швидко завершити війну, Європа та Україна ідуть на зустріч такій позиції, але Росія затягує час.

Волишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що кремлівський лідер прагне "повністю підкорити всю територію України". На його думку, Путін зупинить війну тільки тоді, коли зрозуміє, що в нього фізично немає ресурсів для продовження агресії.

Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

