Боїться прослуховування: чому Зеленський не бачив оновленого мирного плану - ЗМІ

Ви дізнаєтеся:
- Чому Зеленський досі не читав правки до "мирного плану"
- Які питання залишаються найскладнішими
- Коли президент і секретар РНБО зможуть провести особисту зустріч
Президент Володимир Зеленський ще не бачив нові поправки до мирного плану. Глава держави ознайомиться з ними особисто на зустрічі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим.
Як пише РБК-Україна з посиланням на інформовані джерела, питання територій, як і раніше, залишається одним із найскладніших.
"Спочатку ж у мирному плані було 28 пунктів, потім у Женеві зробили 20. Потім після переговорів у Москві були ще зміни, які наша делегація побачила у Флориді й обговорила їх з американцями. Складні речі є в обговореннях, щодо території особливо, і над цим треба попрацювати", - сказав співрозмовник видання.
Сьогодні Умеров приїде до Лондона, де Зеленський зараз перебуває з візитом. У столиці Великої Британії він особисто ознайомить президента з деталями американсько-російських перемовин, що відбулися в Москві, і реакцією США на українські поправки до проєкту мирного плану.
"Це не можна робити телефоном - ми ж бачимо, що багато хто прослуховує. А особисто вони тільки зараз зможуть поговорити", - пояснив співрозмовник.
Він додав, що постійно доповідає президенту України про перебіг усіх переговорів.
"Але треба подивитися на всі проєкти документів - там не один проєкт", - додав співрозмовник.
Мирний план США - останні новини
Як писав Главред, увечері 7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на "мирний план". При цьому президент України Володимир Зеленський навіть не читав його.
"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні", - заявив глава Білого дому.
Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що в найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини з питання завершення війни Росії проти України.
Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем припускає, що варто чекати на "комбінацію поступок" з боку України. Києву "потрібно буде жертвувати чимось". Ймовірно, територіями і членством у НАТО.
Чого домагається Трамп: думка експерта
Політичний експерт Віталій Кулик вважає, що президенту США Дональду Трампу не потрібен мирний процес заради процесу. Йому необхідний конкретний результат. Але він цілком може погодитися і на рамкові угоди, які не виконуються.
"Тому може з'явитися якесь комюніке, яке не передбачатиме жодних гарантій і яке неможливо виконати, тобто це буде радше побажання, під яким підпишуться всі сторони. Але Трамп продаватиме це як закінчення війни і перемогу, як він це зробив із Таїландом і Камбоджею та іншими війнами, які він "закінчив". Насправді ці війни не закінчилися, досі тривають перестрілки в цих регіонах і на цих фронтах глобальної війни", - пояснив Кулик в інтерв'ю Главреду.
Інші новини:
- Україну "викинули за борт": експерт розкрив, чому РФ веде переговори тільки зі США
- Нарешті узгоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg
- На тлі глухого кута в переговорах РФ швидко захоплює нові території - The Telegraph
Про персону: Віталій Кулик
Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред