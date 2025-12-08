'Без квартири, немає нічого': Котенко терміново попросив про допомогу після обстрілу

Коротко:
- Рідні Артема Котенка постраждали від обстрілу
- Співак попросив про допомогу у шанувальників
Український співак і учасник Дитячого Євробачення 2024 Артем Котенко розповів про те, що його сім'я залишилася без квартири після російського обстрілу.
Нагадаємо, в ніч на 8 грудня країна-терорист РФ атакувала Україну, ударний безпілотник влучив у багатоквартирний будинок в Охтирці Сумської області.
На своїй сторінці в соцмережах Артем поділився, що знищено квартиру його сестри.
"Сьогодні вночі в Охтирці шахеди влучили в будинок моєї сестри... Вони залишилися без квартири, немає нічого", - написав співак і попросив про фінансову допомогу.
Зазначимо, Охтирка - рідне місто Котенка, його пісня "Дім", з якою він виступав на Дитячому Євробаченні, про втрату домівок через напад Росії.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, колишня учасниця популярного українського шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк, Ольга Дзундза похвалилася компліментом від ведучої Лесі Нікітюк.
А також український відомий блогер-оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов повідомив, що співакові Степану Гізі ампутували ногу. На своїй сторінці в соцмережах Беспалов зробив публікацію, в якій повідомив, що українському шоу-бізнесу варто чекати на погану новину, але не уточнив про кого йдеться.
Вас може зацікавити:
- Олег Винник із дружиною "переробили" собі обличчя - як вони тепер виглядають
- Мовчун Ігор Ніколаєв розкрив правду про зрадницю Наташу Корольову
- "Це діра": Марія Яремчук вийшла на зв'язок і повідомила про страшне горе
Про персону: Артем Котенко
Артем Котенко - український співак. Переможець Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2024 і представник України на Дитячому Євробаченні 2024, де посів 3 місце з піснею Hear Me Now, написаною Світланою Тарабаровою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред