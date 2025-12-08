'Без квартири, немає нічого': Котенко терміново попросив про допомогу після обстрілу

Артем Котенко повідомив сумну новину.

Артем Котенко звернувся до шанувальників / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Котенко

Рідні Артема Котенка постраждали від обстрілу

Співак попросив про допомогу у шанувальників

Український співак і учасник Дитячого Євробачення 2024 Артем Котенко розповів про те, що його сім'я залишилася без квартири після російського обстрілу.

Нагадаємо, в ніч на 8 грудня країна-терорист РФ атакувала Україну, ударний безпілотник влучив у багатоквартирний будинок в Охтирці Сумської області.

На своїй сторінці в соцмережах Артем поділився, що знищено квартиру його сестри.

"Сьогодні вночі в Охтирці шахеди влучили в будинок моєї сестри... Вони залишилися без квартири, немає нічого", - написав співак і попросив про фінансову допомогу.

Артем Котенко попросив допомоги для сім'ї / фото: скрін instagram.com, Артем Котенко

Зазначимо, Охтирка - рідне місто Котенка, його пісня "Дім", з якою він виступав на Дитячому Євробаченні, про втрату домівок через напад Росії.

Артем Котенко / фото: instagram.com, Артем Котенко

Про персону: Артем Котенко Артем Котенко - український співак. Переможець Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2024 і представник України на Дитячому Євробаченні 2024, де посів 3 місце з піснею Hear Me Now, написаною Світланою Тарабаровою.

