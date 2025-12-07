Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

Для цих знаків рік стане часом трансформацій, змін, проривів і можливих непростих випробувань.

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

У 2026 році чотири знаки зодіаку опиняться в центрі уваги завдяки потужній астрологічній енергії, яка буде їх підтримувати і водночас випробовувати. Про це пише Главред із посиланням на YourTango.

Астролог Кендіс Чайлдресс впевнена, що для цих знаків рік стане часом трансформацій, змін, проривів і можливих непростих випробувань.

Протягом усього року увага оточуючих буде прикута саме до них. Незважаючи на труднощі, які неминучі, Всесвіт пропонує можливості для зростання і реалізації. Чи то визнання ваших зусиль, чи то отримання заслуженої винагороди, якщо ви належите до цих знаків, увесь світ спостерігатиме за вами.

Овен

Овен, ви вже відчували смак уваги, коли Сатурн і Нептун ненадовго перебували у вашому знаку. У 2026 році обидві планети закріпляться тут на тривалий час, і всі погляди зосередяться на вас. Чайлдресс пояснює, що Сатурн, планета дисципліни, повернеться в Овен у лютому, що стане початком вашої головної астрологічної історії. Цей період - час кармічних уроків, коли важливо вчитися фокусуватися і проявляти дисципліну. Як зазначає астрологиня, це марафон, а не спринт - у вас є час до 2028 року, щоб засвоїти уроки і втілити їх у життя.

Водолій

Водолії, ваша енергія головного героя зберігається з кінця 2024 року, коли Плутон уперше увійшов у ваш знак. Ця потужна трансформаційна сила залишиться і 2026 року. Плутон спонукає вас стикатися зі страхами і тіньовими сторонами життя, допомагаючи подолати обмеження, які утримують вас на свідомому або підсвідомому рівні.

Лев

Леви, 2026 рік стане вашим смарагдовим роком. Юпітер, планета удачі та розширення, увійде у ваш знак і принесе можливості для зростання, мудрості та благословень, - пояснює Чайлдресс. Коли Юпітер офіційно увійде в знак 30 червня, перед вами відкриються нові шляхи і можливості. Астролог попереджає, що Південний місячний вузол теж опиниться у вашому знаку в липні, і важливо буде відпустити все, що заважає, щоб повністю скористатися подарунками Юпітера.

Близнюки

Близнюки, ваш смарагдовий рік завершується в червні, але це не кінець вашої ери головного героя. Уран, планета змін і пробудження, увійде у ваш знак у квітні, викликаючи бажання звільнитися від обмежень. Ця енергія спонукає до змін і пошуку того, що робить вас по-справжньому живим. Чайлдресс радить використовувати цей період, щоб стати незалежними, вільними і слідувати своїм справжнім прагненням.

