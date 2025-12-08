Рус
"Перебуває у комі": з'явились невтішні новини про стан Степана Гіги

Христина Трохимчук
8 грудня 2025, 14:55
Стан артиста оцінюється як вкрай тяжкий.
Степан Гіга
Степан Гіга у комі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Ви дізнаєтесь:

  • У якому стані знаходиться Степан Гіга
  • Як лікарі боряться за його життя

Стан здоров'я відомого співака Степана Гіги непокоїть прихильників — нещодавно у мережі з'явилась інформація про те, що артисту ампутували ногу. Журналіст Віталій Глагола підтвердив цю інформацію та розповів детальніше про стан артиста.

За словами Глаголи, лікарям довелось приймати екстрене рішення про ампутацію кінцівки через критичне порушення кровообігу.

'Перебуває у комі': з'явились невтішні новини про стан Степана Гіги
Степан Гіга - діагноз / фото: facebook.com, Степан Гіга

"Хірургічне втручання стало вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень. На тлі стресу організму у артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. Саме це, за словами джерел, і стало причиною ампутації, оскільки лікарі боролися за збереження життя пацієнта", — написав журналіст.

За інформацією від джерел, близьких до родини співака, артист зараз перебуває у комі. Його стан оцінюється як вкрай тяжкий.

Степан Гіга
Степан Гіга - хвороба / фото: instagram.com, Степан Гіга

"Рішення про ампутацію ухвалювали в умовах, коли інших способів зупинити небезпечні процеси не залишалося. Офіційні представники співака ситуацію наразі не коментують", — підсумував Глагола.

Нагадаємо, що в листопаді стало відомо про проблеми зі здоров'ям у Степана Гіги - йому зробили операцію в одній із львівських лікарень. Згодом блогер-оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов повідомив, що співаку Степану Гізі ампутували ногу.

Про персону: Степан Гіга

Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Степан Гіга
