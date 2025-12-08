Мета Путіна - не окупація України: Тука дав тривожний прогноз про закінчення війни

У найближчі півроку немає і не буде жодних чинників, які могли б змусити Путіна зупинити бойові дії.

Війна в Україні триватиме багато років. Наразі нічого не свідчить про можливість її закінчення. Про це в коментарі Главреду розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, у найближчі півроку війна точно не припиниться.

"Зараз немає нічого, що могло б змусити Росію зупинитися в її терорі проти України. Принаймні в найближчі півроку немає і не буде жодних чинників, які могли б змусити Путіна зупинити активну фазу бойових дій. Про завершення війни взагалі не йдеться", - сказав він.

Тука вважає, що війна триватиме щонайменше доти, доки існує путінський режим.

"Адже метою Путіна є навіть не окупація України, а відсунення НАТО якомога далі від кордонів Росії. Путін неодноразово публічно вимагав, щоб європейські країни, які стали членами Альянсу після 1991 року, або позбулися цього членства, або відмовилися від розташування на своїй території військових баз НАТО і натовського озброєння. Тому будь-які заяви про те, що Трамп, Кушнер і Віткофф ось-ось домовляться з Москвою, і через тиждень настане мир, є відвертою брехнею. Тому в короткостроковій перспективі немає жодних умов навіть для припинення гострої фази війни з Росією, не кажучи вже про встановлення миру", - резюмував Тука.

Мирні переговори - останні новини

За даними Bloomberg, контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах поки що немає. Були узгоджені загальні контури майбутніх домовленостей. Також обговорювалися інструменти стримування, які потрібні для формування "міцного миру".

Як писав Главред, увечері 7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на "мирний план". При цьому президент України Володимир Зеленський навіть не читав його.

Українські ЗМІ з'ясували, що Зеленський не бачив правок до мирного плану, оскільки боїться прослуховування. У вівторок секретар РНБО Умеров приїде до Лондона, де Зеленський зараз перебуває з візитом. У столиці Великої Британії він особисто ознайомить президента з деталями американсько-російських перемовин, що відбулися в Москві, і реакцією США на українські поправки до проєкту мирного плану.

Яку тактику використовує РФ у переговорах зі США: думка експерта

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, що Кремль відмовився від традиційної стратегії тиску страхом на адміністрацію Дональда Трампа. За його словами, Росія робить ставку на економічні "вигоди" і підкуп США та самого президента.

"Росія пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на 100 мільярдів доларів і заробляти на корисних копалинах. Логіка Кремля така: ми не обов'язково ведемо переговори - можемо спокійно продовжувати війну, а можемо, як хоче Трамп, разом заробляти гроші. І для нас обидва варіанти прийнятні", - пояснив Жовтенко.

Він також зазначив, що російська пропаганда формує враження, ніби США мають переконати Москву обрати бізнес замість війни, що, за задумом Кремля, створює додатковий тиск на Вашингтон і президента.

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

