'На ворогів чекають нові сюрпризи': морські дрони 'Sea Baby' оснастили 'Градами' – ЗМІ

Модернізовані морські дрони уже випробували, вдаривши з них по російських загарбниках на Кінбурнській косі.

https://glavred.net/ukraine/vragov-zhdut-novye-syurprizy-morskie-drony-sea-baby-osnastili-gradami-smi-10567034.html Посилання скопійоване

Морські дрони "Sea Baby" оснастили "Градами"/ колаж: Главред, фото: скрін

Українські морські дрони "Sea Baby", які були розроблені Службою безпеки України, оснастили реактивними системами залпового вогню "Град".

Модернізовані безпілотники уже встигли випробувати, вдаривши з них по російських окупантах на Кінбурнській косі. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.

Співрозмовник видання зазначив, що "Sea Baby" – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється.

відео дня

"І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", – цитує видання слова свого джерела.

Зазначається, що у ніч на 20 травня дрони СБУ "Sea Baby" спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях російських загарбників на Кінбурнській косі.

Дрони Sea Baby - що про них відомо Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат. Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія. Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР. 6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам. СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі. 17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст. 14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном. У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".

Що відомо про морські дрони Sea Baby/ Інфографіка: Главред

Морські дрони "Sea Baby" – останні новини

Нагадаємо, ще наприкінці літа 2023 року в СБУ розповіли про унікальні дрони Sea Baby. Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про унікальну розробку СБУ – морськи дрони Sea baby, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський Гірник" і танкер "SIG".

У квітні 2024 року у СБУ розповіли, як модернізували Sea Baby. Новий дрон Sea Baby відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками. Модернізовані українські морські дрони Sea Baby можуть доправляти майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. У результаті СБУ може діставати цілі противника практично в будь-якій точці Чорного моря, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна створює перший у світі флот морських дронів, РФ ховає кораблі. Україна дякує країнам-партнерам за військову допомогу, але для перемоги потрібне вітчизняне виробництво озброєнь, сказав президент Зеленський.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред