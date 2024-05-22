УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"На ворогів чекають нові сюрпризи": морські дрони "Sea Baby" оснастили "Градами" – ЗМІ

Альона Вороніна
22 травня 2024, 13:00
387
Модернізовані морські дрони уже випробували, вдаривши з них по російських загарбниках на Кінбурнській косі.
'На ворогів чекають нові сюрпризи': морські дрони 'Sea Baby' оснастили 'Градами' – ЗМІ
Морські дрони "Sea Baby" оснастили "Градами"/ колаж: Главред, фото: скрін

Українські морські дрони "Sea Baby", які були розроблені Службою безпеки України, оснастили реактивними системами залпового вогню "Град".

Модернізовані безпілотники уже встигли випробувати, вдаривши з них по російських окупантах на Кінбурнській косі. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.

Співрозмовник видання зазначив, що "Sea Baby" – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється.

відео дня

"І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", – цитує видання слова свого джерела.

Зазначається, що у ніч на 20 травня дрони СБУ "Sea Baby" спільно з морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях російських загарбників на Кінбурнській косі.

Дрони Sea Baby - що про них відомо

Sea Baby (у перекладі з англійської - "Морський малюк") - це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат.

Дрон розроблено під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. За версією Служби безпеки України, ідея створення безпілотних ударних дронів належить бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передає Вікіпедія.

Перші моделі були створені до липня 2022 року в колаборації з фахівцями ВМСУ та приватною компанією. Пізніше в СБУ вирішили розробляти безпілотники самостійно, результатом чого став Sea Baby, а ця приватна компанія пізніше створила безпілотний надводний апарат "MAGURA" для ГУР.

6 березня 2024 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич презентував перший із БНА з назвою "Авдіївка", який став потужнішим за минулі зразки. У СБУ розповіли, що цей безпілотник багаторазовий і має власне озброєння, за допомогою якого може вражати цілі та допомагати дешевшим безпілотникам.

СБУ активно застосовували дрони Sea Baby проти російських окупантів у Чорному морі.

17 липня 2023 року два дрони Sea Baby атакували Кримський міст.

14 вересня 2023 року, ймовірно, було уражено малий ракетний корабель "Самум". Пізніше з'явилося відео буксирування корабля з помітним креном.

У жовтні 2023 року пошкодження від атаки Sea Baby зазнали патрульний корабель проєкту 22160 "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру", а в грудні - гідрографічний катер "Володимир Козицький".

'На ворогів чекають нові сюрпризи': морські дрони 'Sea Baby' оснастили 'Градами' – ЗМІ
Що відомо про морські дрони Sea Baby/ Інфографіка: Главред

Морські дрони "Sea Baby" – останні новини

Нагадаємо, ще наприкінці літа 2023 року в СБУ розповіли про унікальні дрони Sea Baby. Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про унікальну розробку СБУ – морськи дрони Sea baby, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський Гірник" і танкер "SIG".

У квітні 2024 року у СБУ розповіли, як модернізували Sea Baby. Новий дрон Sea Baby відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками. Модернізовані українські морські дрони Sea Baby можуть доправляти майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. У результаті СБУ може діставати цілі противника практично в будь-якій точці Чорного моря, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна створює перший у світі флот морських дронів, РФ ховає кораблі. Україна дякує країнам-партнерам за військову допомогу, але для перемоги потрібне вітчизняне виробництво озброєнь, сказав президент Зеленський.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони вторгнення Росії Морські дрони
Реклама

Головне за день

РФ атакувала Харків: був приліт біля будинків і магазинів, є поранені

РФ атакувала Харків: був приліт біля будинків і магазинів, є поранені

14:26 Україна
"На ворогів чекають нові сюрпризи": морські дрони "Sea Baby" оснастили "Градами" – ЗМІ

"На ворогів чекають нові сюрпризи": морські дрони "Sea Baby" оснастили "Градами" – ЗМІ

13:00 Україна
"Стратегія не ідеальна": у NYT розповіли про повільний відступ ЗСУ на Харківщині

"Стратегія не ідеальна": у NYT розповіли про повільний відступ ЗСУ на Харківщині

12:50 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен 20511

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен

Не повернеться : з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон 13423

"Не повернеться": з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра злила артистку 13419

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

Їдь в Ізраїль і там давай концерт : росіяни накинулися на Максима Галкіна 8713

"Їдь в Ізраїль і там давай концерт": росіяни накинулися на Максима Галкіна

Останні новини

14:37

"Мобілізація буде проходити краще": Подоляк назвав головний фактор

14:26

РФ атакувала Харків: був приліт біля будинків і магазинів, є поранені

14:18

Депутатам Порошенка пропонують продати придбані у війну Мерседеси та квартири вдвічі дорожче, ніж показано в їх деклараціях

14:12

За кого топить Слава Камінська: відомий актор розкрив справжню позицію співачки

13:54

Чому казати "зіниця ока" неправильно: поширена помилка, яка багатьох здивуєВідео

До кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - СвітанДо кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - Світан
13:39

"Що він означає?": іноземці ламають голову над українським дорожнім знаком

13:38

СБУ оголосила підозру втікачу і продюсеру-путіністу Бардашу

13:37

Атаки ЗСУ швидші: флот РФ може не відновити власні сили - Forbes

13:06

В оточенні знаменитих одеситів: Максим Галкін зустрівся з улюбленими українцями

Реклама
13:00

"На ворогів чекають нові сюрпризи": морські дрони "Sea Baby" оснастили "Градами" – ЗМІ

12:50

"Стратегія не ідеальна": у NYT розповіли про повільний відступ ЗСУ на Харківщині

12:17

Відключення світла в Україні: в "Укренерго" пояснили, як довго вони триватимуть

12:10

Двохвилинний тест на розумовий вік: скільки собак ви бачите на картинці

12:02

Буде, як у Європі: ціна на бензин в Україні може сягнути шокуючої позначки

12:01

Путін поклав око на територію країни НАТО: головком Швеції заявив про перекидання військ

11:52

Графіки відключення світла мають бути справедливими: в уряді зробили важливу заяву

11:50

Такі бутерброди зметуть за 1 секунду: швидкий рецепт смачної закускиВідео

11:49

ЗСУ за допомогою зброї зі США зупинили армію РФ на Харківщині - Bild

11:41

"Є такі пуритани": путіністка Валерія висловилася в бік своєї невістки

11:36

Компанію SHERIFF атакують: правоохоронці встановлюють відповідальних

Реклама
11:11

Таро-прогноз на повю 23 травня 2024: Ракам - прибуток, Дівам - подарунок, Рибам - зміниВідео

11:05

Повістка через Резерв+: чого чекати українцям після оновлення даних - Лубінець

11:05

Поранена дитина лишилася сиротою: РФ обстріляла будинок в Покровську, є загибліФото

10:55

Банки та обмінники відпустили курс: у які висоти "полетів" долар

10:40

Китайський гороскоп на завтра 23 травня: Щурам - важкий вибір, Драконам - тривожний сигнал

10:17

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

10:16

РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантівВідео

09:49

Віталій Козловський показав крихітку-сина і здивував фанатів його танцями

09:19

Гороскоп на завтра 23 травня: Дівам - довгоочікуваний дзвінок, Рибам - підвищення

09:17

Путініст Пресняков звернувся до сина від Орбакайте і зробив гучне зізнання

09:17

Відключення світла в Україні: що потрібно встигнути до зимиПогляд

09:10

Приречені на успіх: 4 знаки зодіаку, яким пощастить у червні

08:56

У яких пенсіонерів і за що заберуть пенсії: на це є 5 причин

08:50

Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

08:24

Закон про мобілізацію: спікер Міноборони пояснив, що чекає на "обмежено придатних"

08:10

Чим відрізняється війна в Газі та Україні: що варто знатиПогляд

08:00

Смачний вибір для вашого котика: новинка від торговельної марки М’ЯСНА МИСКА – паучі з великим вмістом натурального м’яса і корисних речовин новости компании

07:59

"Не повернеться": з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон

07:30

Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

06:46

Уночі дрони РФ атакували об'єкти енергетики на Сумщині, Суми - без світла

Реклама
06:10

Росія не погодиться з пропозиціями Глобального саміту миру: що буде даліПогляд

04:30

Як правильно варити зелену гречку: фатальна помилка може зіпсувати крупуВідео

04:05

"Питання вирішене": полковник ЗСУ прокоментував удари по РФ західною зброєюВідео

03:38

Зірковий шлюб Лопес і Аффлека практично розвалився - ЗМІ

03:00

Путіністка Валерія пішла проти Йосипа Пригожина - подробиці

02:29

Їхали задля евакуаціі людей: у Вовчанську росіяни вдарили по поліцейські машиніВідео

02:20

РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці: Світан попередив про небезпекуВідео

02:00

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" потрапила в серйозну аварію

01:55

Масована атака "шахедів": Сумська область залишилася без світла

01:41

"Вибух переорає поле": Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти