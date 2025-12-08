Чому 9 грудня не можна виносити сміття після заходу сонця: яке церковне свято

9 грудня заборонено виносити сміття після заходу сонця - інакше "винесете" добробут і щастя.

У вівторок, 9 грудня, віряни святкують зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Іоаким і Анна були благочестивим, але бездітним подружжям. У давньоєврейській традиції бездітність вважали знаком Божої немилості. Подружжя довго молилося про дар дитини, зберігаючи віру, смиренність і надію. І Господь почув їхні молитви - Анна зачала Пресвяту Діву Марію чудесним чином, хоча не поза природним шляхом, а як особлива дія Божої благодаті в їхньому житті.

Зачаття Марії - це перша видима ланка в ланцюзі подій, які приведуть до народження Месії. Тому свято називають передоднем радості, бо саме з цього моменту здійснюється Божий задум про втілення Сина Божого. Це свято прославляє також глибоку духовну єдність християнського подружжя: його вірність, любов, взаємну молитву і спільне несення життєвих труднощів.

Що не можна робити 9 грудня

Не можна виконувати брудну роботу - це обережний день, сповнений молитви.

Не слід прати, особливо в холодній воді - вода цього дня "сувора" і може забрати силу.

Заборонено виносити сміття після заходу сонця - інакше "винесете" добробут і щастя.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

9 грудня сніжить - чекайте сніжну зиму;

теплий день - зима обіцяє бути м'якою;

чисте небо - до великої кількості сонячних днів узимку;

птахи низько літають - чекайте морозів;

білки і зайці збирають багато запасів - зима буде суворою.

У народі 9 грудня носило назву Анни зірки. Наші предки відзначали період, коли починала "сіятися" зима, а ночі ставали довгими і холодними.

Іменини 9 грудня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Олександр, Степан, Анна.

Талісманом людини, народженої 9 грудня, є олександрит. Цей камінь має унікальну властивість - його відтінок змінюється залежно від світла. Йому приписують потужну магічну енергію: здавна вважалося, що він здатний відкривати таємниці майбутнього і допомагає зазирнути в завісу часу.

