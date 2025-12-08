Через блекаути ціни підуть угору: які продукти подорожчають на 30%

Дорожчатимуть продукти харчування, які потребують постійного охолодження.

В Україні подорожчає м'ясо і молоко / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які продукти можуть подорожчати в Україні

Як відключення світла впливають на ціни

Тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до подорожчання продуктів харчування до 30%. Зокрема, подорожчати може молочна продукція та м'ясо, оскільки вони потребують постійного охолодження. Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Як пише Телеграф з посиланням на експерта Світового банку розвитку плодоовочівництва Оксани Руженкової, ціни на картоплю, навіть у разі подорожчання, зміняться незначно - лише на кілька гривень.

Вона підкреслила, що Україна активно імпортує овочі, тому дефіциту не очікується.

"Пару гривень, які особливої погоди споживачам не зроблять. Україна має відкриті кордони і активно імпортує овочі", - сказала Руженкова.

Експерти підкреслюють, що картопля менш вразлива до блекаутів, оскільки її можна зберігати без постійного використання електрики. Для підтримання необхідної температури в сховищах генератори застосовують лише епізодично, що дає змогу мінімізувати витрати і зберегти продукцію в належному стані.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи є ризик повного блекауту в Україні: думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар не виключає, що в Україні може повторитися ситуація в енергетиці зразка 2022 року.

"Поки що я вважаю, що можливий навіть найгірший сценарій. Відмінність осінньо-зимового періоду цього року від 2022-2023 років полягає в тому, що ворог має більше засобів ураження і застосовує іншу тактику", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, значно більше ураження отримують як об'єкти генерації, так і об'єднана енергосистема - порівняно з тим, що ми спостерігали три роки тому.

"У цьому плані ми можемо тільки зменшувати негативні наслідки, але їхня сукупність суттєво зросла порівняно з тим, що ми мали у 2022-2023 роках або, наприклад, навесні-влітку 2024 року", - сказав Гончар.

Ціни на продукти в Україні

Як писав Главред, в Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки. На ринку встановили найвищі за останні 8 років ціни на цей овоч.

Подорожчання торкнулося і хлібобулочних виробів. Порівняно із середньомісячними цінами в листопаді, цього місяця подорожчали п'ять різновидів хліба, і лише на один поки що ціна залишається незмінною.

Заступник гендиректора Асоціації виробників молока Олена Жупінас прогнозує, що ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися, передусім зниження вартості стосуватиметься сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердого сиру.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

