Командування РФ пішло на великий обман, щоб приховати патову ситуацію на фронті

Російські командири приховують інформацію про втрати серед окупантів.

https://glavred.net/front/komandovanie-rf-poshlo-na-bolshoy-obman-chtoby-skryt-patovuyu-situaciyu-na-fronte-10722209.html Посилання скопійоване

На Покровському напрямку ворог зазнає великих втрат / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Що повідомили в Атеш:

Росіяни втрачають багато живої сили на Покровському напрямку

Щоб не отримувати претензій від родин, ліквідованих окупантів записують як СЗЧ

Командування окупаційної армії країни-агресорки Росії приховує реальні втрати на Покровському напрямку в цікавий спосіб. Про це повідомив рух опору "Атеш" у Telegram.

Агенти всередині 30-ї ОМБр фіксують системну практику, яка полягає в тому, щ після масштабних втрат російське командування навмисне оформлює 200-х окупантів, як тих, що "самовільно залишили частину".

відео дня

Наскільки багато в окупантів фіктивних втікачів

Реальне число втрат в росіян настільки велике, що командування наважилося на такий крок, аби уникати претензій з боку сотень родин ліквідованих окупантів. У зазначеній бригаді вже створили окремі списки з прізвищами нібито втікачів, а насправді вбитих.

За останній рік кількість фіктивних СЗЧ зросла в рази і з них вже можна було б зібрати цілу бригаду.

"Солдати розуміють, що будь-якої миті їх можуть "списати "як тих, хто втік, навіть якщо вони загинули в бою. Це викликає страх, агресію та стрімке падіння морального стану. Дисципліна розкладена, командуванню не вірять, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом", - розповіли про обстановку в російській бригаді агенти Атеш.

Чому Росія не може захопити Покровськ

Главред писав, що за словами речника 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ Сергія Окішева, окупаційна армія країни-агресорки Росії застрягла у міських боях і не може захопити Покровськ.

У місті продовжуються надскладні стрілецькі бої і росіяни намагаються відрізати логістичні шляхи українських військових до двох населених пунктів - Мирнограда і Покровська.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за останніми даними військових, українські бійці проводять пошуково-штурмові дії та ліквідацію ворога у міській забудові Покровська.

Раніше повідомлялося, що продовження утримання позицій у Покровську залежить від того, наскільки довго Сили оборони України триматимуть рубежі в Мирнограді.

Напередодні стало відомо, що на Покровському напрямку Росія перейшла до тактики, яку називають "демеханізованою війною". Замість масованих наступів техніки, яку легко знищують FPV-дрони, окупанти працюють малими групами по кілька осіб.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред