Командування РФ пішло на великий обман, щоб приховати патову ситуацію на фронті

Що повідомили в Атеш:
- Росіяни втрачають багато живої сили на Покровському напрямку
- Щоб не отримувати претензій від родин, ліквідованих окупантів записують як СЗЧ
Командування окупаційної армії країни-агресорки Росії приховує реальні втрати на Покровському напрямку в цікавий спосіб. Про це повідомив рух опору "Атеш" у Telegram.
Агенти всередині 30-ї ОМБр фіксують системну практику, яка полягає в тому, щ після масштабних втрат російське командування навмисне оформлює 200-х окупантів, як тих, що "самовільно залишили частину".
Наскільки багато в окупантів фіктивних втікачів
Реальне число втрат в росіян настільки велике, що командування наважилося на такий крок, аби уникати претензій з боку сотень родин ліквідованих окупантів. У зазначеній бригаді вже створили окремі списки з прізвищами нібито втікачів, а насправді вбитих.
За останній рік кількість фіктивних СЗЧ зросла в рази і з них вже можна було б зібрати цілу бригаду.
"Солдати розуміють, що будь-якої миті їх можуть "списати "як тих, хто втік, навіть якщо вони загинули в бою. Це викликає страх, агресію та стрімке падіння морального стану. Дисципліна розкладена, командуванню не вірять, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом", - розповіли про обстановку в російській бригаді агенти Атеш.
Чому Росія не може захопити Покровськ
Главред писав, що за словами речника 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ Сергія Окішева, окупаційна армія країни-агресорки Росії застрягла у міських боях і не може захопити Покровськ.
У місті продовжуються надскладні стрілецькі бої і росіяни намагаються відрізати логістичні шляхи українських військових до двох населених пунктів - Мирнограда і Покровська.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за останніми даними військових, українські бійці проводять пошуково-штурмові дії та ліквідацію ворога у міській забудові Покровська.
Раніше повідомлялося, що продовження утримання позицій у Покровську залежить від того, наскільки довго Сили оборони України триматимуть рубежі в Мирнограді.
Напередодні стало відомо, що на Покровському напрямку Росія перейшла до тактики, яку називають "демеханізованою війною". Замість масованих наступів техніки, яку легко знищують FPV-дрони, окупанти працюють малими групами по кілька осіб.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
