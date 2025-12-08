"Позивний Художник": відомий український митець мобілізувався до лав ЗСУ

Ігор Гусєв показав себе у військовій формі.

Ігор Гусєв мобілізувався до ЗСУ/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ігор Гусєв

Відомий український художник мобілізувався

Як він про це повідомив

Український художник, поет і автор перформансів Ігор Гусєв вступив до лав Збройних сил України. Про це він повідомив в Instagram.

Художник опублікував фотографію у військовій формі зі зброєю в руках. У підписі до фото Гусєв розкрив свій позивний.

"Позивний художник - 2025", - коротко написав Ігор.

Ігор Гусєв у військовій формі / фото: instagram.com, Ігор Гусєв

Підписники творчого діяча висловили йому повагу за сміливе рішення і побажали удачі та Божої допомоги.

"Бережіть себе будь ласка"

"З величезною повагою! Ангела хранителя!"

"Спасибі вам за захист"

Ігор Гусєв художник / фото: instagram.com, Ігор Гусєв

Хто такий Ігор Гусєв

Ігор Гусєв - відомий український художник і творчий діяч з Одеси, який є представником нової хвилі українського сучасного мистецтва. У своїх роботах Гусєв активно висвітлює війну в Україні. У 2024 році картини із серії "Високоточне кохання" або "Третя світова", де він рефлексував на тему катастрофи від підриву Каховської ГЕС, представили у Франції. Також він створив серію малюнків "Третя світова війна" на обкладинках старих книжок.

