"Позивний Художник": відомий український митець мобілізувався до лав ЗСУ

Ви дізнаєтеся:
- Відомий український художник мобілізувався
- Як він про це повідомив
Український художник, поет і автор перформансів Ігор Гусєв вступив до лав Збройних сил України. Про це він повідомив в Instagram.
Художник опублікував фотографію у військовій формі зі зброєю в руках. У підписі до фото Гусєв розкрив свій позивний.
"Позивний художник - 2025", - коротко написав Ігор.
Підписники творчого діяча висловили йому повагу за сміливе рішення і побажали удачі та Божої допомоги.
"Бережіть себе будь ласка"
"З величезною повагою! Ангела хранителя!"
"Спасибі вам за захист"
Хто такий Ігор Гусєв
Ігор Гусєв - відомий український художник і творчий діяч з Одеси, який є представником нової хвилі українського сучасного мистецтва. У своїх роботах Гусєв активно висвітлює війну в Україні. У 2024 році картини із серії "Високоточне кохання" або "Третя світова", де він рефлексував на тему катастрофи від підриву Каховської ГЕС, представили у Франції. Також він створив серію малюнків "Третя світова війна" на обкладинках старих книжок.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що стан здоров'я відомого співака Степана Гіги турбує шанувальників - нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що артисту ампутували ногу. Журналіст Віталій Глагола підтвердив цю інформацію і розповів докладніше про стан артиста.
Також племінниця відомої української співачки Софії Ротару, яка народила двійню в жовтні 2025 року, нарешті виписалася з пологового будинку. Як пояснили лікарі, двійнята народилися раніше терміну і з недостатньою вагою. Фахівці доглядали за малюками протягом 70 днів.
Вас може зацікавити:
- "Назавжди і не втекти": дружина Adam звернулася до покійного музиканта
- "Це діра": Марія Яремчук вийшла на зв'язок і повідомила про страшне горе
- "Побої зняті": українські артисти зазнали нападу на Львівщині
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред