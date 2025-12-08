"Серйозний проступок": жінку звільнили, бо вона приходила на роботу занадто рано

Першу догану за надто ранній прихід їй зробили ще 2023 року, але жінка продовжувала ігнорувати попередження.

Дівчина зазвичай приходила на роботу о 6:45-7:00 / колаж: Главред, фото: odditycentral

В Іспанії жінку, яка працювала в службі доставки, звільнили з роботи, тому що вона занадто рано прийшла на роботу. Жінка вже мала догану за надмірну ранкову роботу, але продовжувала приходити раніше за всіх. Про це пише Odditycentral.

Дівчина з Аліканте працювала в службі доставки і зазвичай приходила на роботу о 6:45-7:00, хоча за контрактом зміна починалася о 7:30. Через це вона починала працювати раніше за колег, що викликало невдоволення керівництва.

Першу догану за занадто ранній прихід їй зробили ще 2023 року, але жінка продовжувала ігнорувати попередження.

У 2025 році начальник звільнив її за "серйозний проступок", стверджуючи, що ранній прихід шкодить роботі компанії та порушує обов'язки співробітника.

Жінка оскаржила рішення в соціальному суді Аліканте, однак суд став на бік роботодавця, зазначивши, що неодноразове ігнорування попереджень негативно вплинуло на стосунки довіри та лояльності між працівником і компанією.

"Поведінка працівниці порушила довіру та лояльність, а її наполегливий ранній прихід на роботу є досить серйозною причиною для припинення трудових відносин", - йшлося в рішенні суду.

