"Серйозний проступок": жінку звільнили, бо вона приходила на роботу занадто рано

Коротко:
- Дівчина зазвичай приходила на роботу о 6:45-7:00
- Але за контрактом її зміна починалася о 7:30
В Іспанії жінку, яка працювала в службі доставки, звільнили з роботи, тому що вона занадто рано прийшла на роботу. Жінка вже мала догану за надмірну ранкову роботу, але продовжувала приходити раніше за всіх. Про це пише Odditycentral.
Дівчина з Аліканте працювала в службі доставки і зазвичай приходила на роботу о 6:45-7:00, хоча за контрактом зміна починалася о 7:30. Через це вона починала працювати раніше за колег, що викликало невдоволення керівництва.
Першу догану за занадто ранній прихід їй зробили ще 2023 року, але жінка продовжувала ігнорувати попередження.
У 2025 році начальник звільнив її за "серйозний проступок", стверджуючи, що ранній прихід шкодить роботі компанії та порушує обов'язки співробітника.
Жінка оскаржила рішення в соціальному суді Аліканте, однак суд став на бік роботодавця, зазначивши, що неодноразове ігнорування попереджень негативно вплинуло на стосунки довіри та лояльності між працівником і компанією.
"Поведінка працівниці порушила довіру та лояльність, а її наполегливий ранній прихід на роботу є досить серйозною причиною для припинення трудових відносин", - йшлося в рішенні суду.
Історії зі звільненнями
Жінка, яка працює тренеркою з гімнастики, розповіла обурливу історію. Вона втратила роботу через те, що погано почувалася. Пізніше вона вирішила помститися своєму босові.
Як повідомляв Главред, у ліцеї № 5 "Оріяна" в Чернівцях припинили трудові відносини з учителькою географії після інциденту, який набув розголосу в мережі.
Раніше відомий український актор уперше зізнався, чому його звільнили із ЗСУ.
Вас також зацікавить:
- Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії
- Найледачіші знаки зодіаку: вони віддають перевагу відпочинку над роботою
- Несподівані вороги інтелекту: що знижує роботу мозку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред