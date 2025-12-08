Зеленський назвав 'камені спотикання', через які мирні переговори зайшли в глухий кут

Президент України заявив, що переговори щодо завершення війни залишаються непростими.

Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

США, Україна та Росія не досягли єдиного бачення у переговорах. Ключовим каменем спотикання залишається питання Донбасу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Bloomberg.

За словами Зеленського, елементи плану США потребують додаткового обговорення через низку "чутливих питань". Учасники переговорів, серед яких США, Україна та Росія, не досягли єдиного бачення щодо Донецької та Луганської областей

"Є бачення США, Росії та України - і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу", - зазначив глава держави. відео дня

Крім територіального питання, Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних партнерів. Це питання також потребує подальшого обговорення.

Коментарі президента України пролунали на тлі критики з боку президента США Дональда Трампа, який раніше заявив, що він "трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію".

"Є одне питання, на яке я - і всі українці - хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери", - сказав Зеленський.

