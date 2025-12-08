"Побої знято": українські артисти зазнали нападу на Львівщині

На Івано-Франківський національний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія" напали невідомі.

https://glavred.net/starnews/poboi-snyaty-ukrainskie-artisty-podverglis-napadeniyu-na-lvovshchine-10722215.html Посилання скопійоване

На ансамбль "Гуцулія" напали невідомі / колаж: Главред, фото: Гуцульський національний академічний ансамбль пісні і танцю "Гуцулія"

Ви дізнаєтеся:

Невідомі напали на ансамбль "Гуцулія"

Як це сталося

Відомий український ансамбль "Гуцулія" зазнав нападу групи невідомих молодих людей. Як повідомив керівник колективу Василь Шеремета у Facebook, артисти отримали травми.

Подія сталася вночі на АЗС міста Шептицький, коли ансамбль повертався із закордонних гастролей. Під час зупинки група молодих людей увірвалася до автобуса колективу і влаштувала бійку.

відео дня

Нападники поводилися агресивно / скрін із відео

"Група з близько 6 агресивних молодих людей і трьох "панянок" у неадекватному стані увірвалася до автобуса, розкидали речі, провокували конфлікт, а згодом приступили до фізичного насильства. Це не була "бійка". Це був односторонній напад", - написав Шеремета.

Унаслідок конфлікту постраждали артисти й адміністраторка ансамблю - вони дістали травми, намагаючись захиститися від нападників і вберегти від них жіночу частину колективу.

Артисти ансамблю "Гуцулія" зазнали травм / скрін із відео

"Результат: зламані носи; численні забої, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням, необхідна операція, постраждала адміністраторка ансамблю - штовхнули, забій ребер, сильний стрес", - повідомив керівник.

Артисти також висловили здивування з приводу дій поліції, яка прибула на місце подій. Нападники не були затримані, а правоохоронці не реагували на агресивну поведінку нападників, що було зафіксовано свідками на відео.

Серед молодих людей були дівчата / скрін із відео

"Заяву подано. Побої знято. Ми очікуємо об'єктивного та публічного розслідування цієї події", - підсумував Василь Шеремета.

Відео з місця подій можна переглянути у нашому Telegram-каналі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Наталія Могилевська похвалилася фігурою в купальнику після схуднення на 25 кілограмів. Артистка показала шанувальникам, як займається зимовим купанням на Хортиці.

Також український співак Тарас Тополя заговорив про зради у стосунках після оголошення про розлучення зі своєю дружиною - артисткою Оленою Тополею. Він зізнався, що вважає себе ревнивою людиною та іноді буває запальною.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред