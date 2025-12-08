"Побої знято": українські артисти зазнали нападу на Львівщині

Ви дізнаєтеся:
- Невідомі напали на ансамбль "Гуцулія"
- Як це сталося
Відомий український ансамбль "Гуцулія" зазнав нападу групи невідомих молодих людей. Як повідомив керівник колективу Василь Шеремета у Facebook, артисти отримали травми.
Подія сталася вночі на АЗС міста Шептицький, коли ансамбль повертався із закордонних гастролей. Під час зупинки група молодих людей увірвалася до автобуса колективу і влаштувала бійку.
"Група з близько 6 агресивних молодих людей і трьох "панянок" у неадекватному стані увірвалася до автобуса, розкидали речі, провокували конфлікт, а згодом приступили до фізичного насильства. Це не була "бійка". Це був односторонній напад", - написав Шеремета.
Унаслідок конфлікту постраждали артисти й адміністраторка ансамблю - вони дістали травми, намагаючись захиститися від нападників і вберегти від них жіночу частину колективу.
"Результат: зламані носи; численні забої, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням, необхідна операція, постраждала адміністраторка ансамблю - штовхнули, забій ребер, сильний стрес", - повідомив керівник.
Артисти також висловили здивування з приводу дій поліції, яка прибула на місце подій. Нападники не були затримані, а правоохоронці не реагували на агресивну поведінку нападників, що було зафіксовано свідками на відео.
"Заяву подано. Побої знято. Ми очікуємо об'єктивного та публічного розслідування цієї події", - підсумував Василь Шеремета.
Відео з місця подій можна переглянути у нашому Telegram-каналі.
