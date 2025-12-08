Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

Дронова атака послабила військові спроможності окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Що відомо про наслідки нічної атаки Сил оборони на об'єкти РФ на ТОТ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 118 ОМБр

Що повідомили в Генштабі:

Сили оборони атакували важливі об'єкти на ТОТ

Російські склади уражено внаслідок нальоту дронів

У ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів країни-агресорки Росії на тимчасово окупованих територіях України. Операції українські військові провели в рамках зниження наступального потенціалу РФ.

Як повідомили в Генштабі ЗС України, Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Що вдалося уразити Силам оборони

На тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, з метою порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад боєприпасів.

Також в районі тимчасово окупованого Донецька було уражено склад безпілотників окупантів. А в районі населеного пункту Сімейкине, що на ТОТ Луганщини, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу.

"Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області. Ступінь збитків у всіх випадках - уточнюється", - додали у Генштабі.

ЗРК Панцир-С1 / Інфографіка: Главред

Що відомо про ураження Темрюкського морського порту

У повідомленні Генштабу такод згадується уточнена інформація щодо ураження ударними БпЛА "Темрюкського морського порту", який дрони атакували ще 5 грудня поточного року.

"Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Як українські удари по важливих об'єктах впливають на РФ

Главред писав, що за словами очільника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн.

Водночас Буданов наголосив, що потрібно розуміти, що українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан держави, здатність надалі планувати бюджети тощо.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 8 грудня у країні-агресорці Росії було гучно через чергову атаку безпілотників на важливі цілі. У Міноборони РФ повідомили про нібито знищення 67 дронів над 11 областями.

Напередодні стало відомо, що українські безпілотники атакували важливі для РФ заводи. Зокрема під ударом опинився Алчевський металургійний комбінат на окупованій території Луганської області.

Раніше безпілотники вдев'яте за останній рік атакували Рязанський НПЗ. Це підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, на заводі було уражено установку низкотемпературнох ізомерації Ізомалк-2-ЛІН-800.

