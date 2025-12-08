Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

Анна Косик
8 грудня 2025, 16:21
492
Дронова атака послабила військові спроможності окупантів на тимчасово окупованих територіях.
ВСУ, атака на ВОТ
Що відомо про наслідки нічної атаки Сил оборони на об'єкти РФ на ТОТ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 118 ОМБр

Що повідомили в Генштабі:

  • Сили оборони атакували важливі об'єкти на ТОТ
  • Російські склади уражено внаслідок нальоту дронів

У ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів країни-агресорки Росії на тимчасово окупованих територіях України. Операції українські військові провели в рамках зниження наступального потенціалу РФ.

Як повідомили в Генштабі ЗС України, Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

відео дня

Що вдалося уразити Силам оборони

На тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, з метою порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад боєприпасів.

Також в районі тимчасово окупованого Донецька було уражено склад безпілотників окупантів. А в районі населеного пункту Сімейкине, що на ТОТ Луганщини, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу.

"Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області. Ступінь збитків у всіх випадках - уточнюється", - додали у Генштабі.

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію
ЗРК Панцир-С1 / Інфографіка: Главред

Що відомо про ураження Темрюкського морського порту

У повідомленні Генштабу такод згадується уточнена інформація щодо ураження ударними БпЛА "Темрюкського морського порту", який дрони атакували ще 5 грудня поточного року.

"Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Як українські удари по важливих об'єктах впливають на РФ

Главред писав, що за словами очільника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн.

Водночас Буданов наголосив, що потрібно розуміти, що українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан держави, здатність надалі планувати бюджети тощо.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 8 грудня у країні-агресорці Росії було гучно через чергову атаку безпілотників на важливі цілі. У Міноборони РФ повідомили про нібито знищення 67 дронів над 11 областями.

Напередодні стало відомо, що українські безпілотники атакували важливі для РФ заводи. Зокрема під ударом опинився Алчевський металургійний комбінат на окупованій території Луганської області.

Раніше безпілотники вдев'яте за останній рік атакували Рязанський НПЗ. Це підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, на заводі було уражено установку низкотемпературнох ізомерації Ізомалк-2-ЛІН-800.

Більше новин:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

18:17Україна
В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

18:02Економіка
Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

17:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

"Зловлять" хвилю успіху: кому зі знаків зодіаку пощастить 8 грудня

"Зловлять" хвилю успіху: кому зі знаків зодіаку пощастить 8 грудня

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

Високий рівень загрози масового удару: стало відомо, які міста під загрозою

Останні новини

18:17

Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

18:02

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

17:58

Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026 - хто у списку

17:57

"Вона змінюється": що Юрій Ткач думає про дивовижне схуднення своєї дружини

17:41

Водіїв закликали одягати старі шкарпетки на двірники в авто: причина здивуєВідео

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
17:30

Фільм "Гострі картузи" поверне на екрани Томаса Шелбі - відома дата виходуВідео

17:25

Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

17:25

Студентам в Україні піднімуть стипендії: коли та на скільки

17:10

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилятьФото

Реклама
16:56

Майже 90 кг античних монет: археологи виявили 1800-річний унікальний скарб

16:49

Росія готує провокації в п’ятьох містах: українців попередили про небезпеку

16:48

"Які дурості бувають": наречена Дмитра Кулеби детально розповіла про своє кохання

16:40

В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки

16:35

Тетяна Даниленко: Головна віддушина Андрія Білецького зараз — його підрозділиВідео

16:32

Повернення "забутого експерта": ексчлен ВККС Козлов знову долучений до конкурсів у судовій системі - ЗМІ

16:26

Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

16:21

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

16:14

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

15:57

Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі: розкрито подробиці

15:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого собаки за 51 секунду

Реклама
15:46

"Без квартири, немає нічого": Котенко терміново попросив про допомогу після обстрілу

15:30

Пара купила будинок вартістю $1 млн, але потрапила в халепу

15:24

Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок

15:19

"Нам важливо розуміти": у Кремлі вийшли з неочікуваною заявою щодо переговорів

15:10

"Позивний Художник": відомий український митець мобілізувався до лав ЗСУ

14:55

"Перебуває у комі": з'явились невтішні новини про стан Степана Гіги

14:50

Люди раптово почали відмовлятися від сонячних панелей: у чому причини

14:46

"Серйозний проступок": жінку звільнили, бо вона приходила на роботу занадто рано

14:42

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарного грибного паштету

14:23

Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

14:12

Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

13:54

В РФ бомбардувальник випадково ліквідував пілотів: Ігнат відреагував з гумором

13:48

Чому 9 грудня не можна виносити сміття після заходу сонця: яке церковне свято

13:46

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

13:44

За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося

13:41

Швидше, ніж зробити бутерброд: шикарна закуска на святковий стілВідео

13:29

Існує лише один варіант: як правильно називати "стельку" для взуттяВідео

13:11

Під загрозою три напрямки: в ISW пояснили, чому росіяни атакували Печенізьку греблю

13:09

Окупанти піднімають прапори біля Лиману, але є нюанс: військовий оцінив ситуацію

12:59

Леся Нікітюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - деталі

Реклама
12:46

Мета Путіна - не окупація України: Тука дав тривожний прогноз про закінчення війни

12:43

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди

12:29

"Йому ногу ампутували": що відбувається зі Степаном Гігою після операції

12:27

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - гнів, Водоліям - чудові новини

12:15

"Побої знято": українські артисти зазнали нападу на Львівщині

12:14

Ворог продовжує наступ: Сирський зробив важливу заяву про мобілізацію

12:04

Командування РФ пішло на великий обман, щоб приховати патову ситуацію на фронті

11:48

Боїться прослуховування: чому Зеленський не бачив оновленого мирного плану - ЗМІ

11:44

Ціни на бензин в Україні різко "злетять": якою буде нова вартість пального

11:12

Через блекаути ціни підуть угору: які продукти подорожчають на 30%

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти