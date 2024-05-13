Reuters: один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після 'прильотів' дронів

У компанії запевняють, що пошкодження усунуть за один-півтора тижні.

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9 травня в районі НПЗ у Башкортостані пролунали вибухи / Фото: gazprom.ru, UkrSpecSystems

"Газпром нефтехим Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтоперероблення і нафтохімії, зупинив роботу після атаки БПЛА 9 травня, пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, зупинено роботу установки каталітичного крекінгу НПЗ у Башкортостанській області. Каталітичний крекінг - один із найважливіших процесів, що забезпечують глибоку переробку нафти.

"Постраждала будівля з насосною станцією для установки каталітичного крекінгу. Сама установка крекінгу залишилася цілою і неушкодженою, нічого критичного. (Пошкодження) усунуть через один-півтора тижні", - повідомили журналістам джерела. відео дня

При цьому офіційно в компанії стверджують, що всі процеси здійснюються, пошкоджень нібито немає.

Газпром нафтохім Салават - що відомо про НПЗ

Завод є одним із лідерів групи "Газпром" із нафтопереробки, нафтохімії та виробництва мінеральних добрив.

До складу компанії входять нафтопереробний і газохімічний заводи, завод "Мономер".

Обсяг переробки Салаватського НПЗ у 2023 році склав 6,498 млн тонн - 2,36% від усієї переробки нафти в Росії.

НПЗ Росії - карта / Інфографіка Главреда

Удар по НПЗ у Башкортостані - головне

У четвер, 9 травня, ударний безпілотник СБУ атакував НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російському Башкортостані.

Зазначається, що дрон вдарив по установці каталітичного крекінгу нафти. Цей дрон встановив історичний рекорд, пролетівши понад 1500 кілометрів над територією РФ.

З початку року ЗСУ активізували атаки дронів на НПЗ Росії. Україна заявляє, що нафтові об'єкти є законними цілями, які допомагають військовим зусиллям Росії.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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