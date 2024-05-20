В Луганську прогриміли потужні вибухи: 'прилетіло' по базі окупантів

В тимчасово окупованому Луганську скаржаться на прильоти та детонацію в одному із районів міста.

https://glavred.net/ukraine/v-luganske-progremeli-moshchnye-vzryvy-priletelo-po-baze-okkupantov-10566464.html Посилання скопійоване

В Луганську прилетіло по базуванню росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Вранці 20 травня у тимчасово окупованому Луганську сталися вибухи. У місті здійнявся величезний стовп диму. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Кремлівські пропагандисти стверджують, що у місті є "прильоти чи збиття". За словами місцевих, вибухів було близько восьми і лише один раз спрацювала російська ППО.

Дивіться відео вибухів у Луганську 20 травня:

відео дня

Один із кремлівських пропагандистів заявив, що над Луганськом нібито було знищено більше 10 крилатих ракет Storm Shadow. Водночас інші джерела окупантів скаржаться на прильоти в окупованому місті і повідомляють про детонацію в одному з районів.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA Live, ракетний удар, ймовірно, завдали по колишній Луганській академії внутрішніх справ у селищі Ювілейне. Ще з початку 2014 року там базувалися російські окупанти.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Вибухи в Луганську - новини за темою

Нагадаємо, у захопленому РФ Луганську в суботу, 13 квітня, сталися потужні вибухи. Вибухи відбулися практично в одному місці, ймовірно, було зачеплено машинобудівний завод, який окупанти використовують у військових цілях.

Також 7 травня у Луганську прогриміли вибухи, у місті виникла сильна пожежа. Вибух стався на нафтобазі в межах міста.

Крім цього, 10 травня у тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області відбулися вибухи, що призвели до масштабної пожежі. Гауляйтер окупованої частини Луганщини Леонід Пасічник заявив, що прилетіло по нафтобазі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред