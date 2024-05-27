Дрон ГУР пролетів рекордну відстань і атакував ворожу РЛС в Орську - ЗМІ

Український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.

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Дрон ГУР атакував надгоризонтну РЛС РФ в Орську / Колаж: Главред, фото: google.com.ua/maps, Вікіпедія

Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела в ГУР.

"Український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - зазначає видання.

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Орськ на карті / google.com.ua/maps

Наслідки ураження ворожого об'єкта уточнюються.

Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з Орськом.

Що таке РЛС "Воронеж" 77Я6 "Воронеж" - сімейство російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності, які призначено для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Сімейство складається зі станцій метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") і сантиметрового ("Воронеж-СМ") діапазону хвиль. Довгохвильові станції забезпечують високу дальність виявлення об'єктів, короткохвильові дають змогу точніше визначити параметри цілі, пише Вікіпедія. Дана РЛС працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Удари дронів по Росії

17 квітня безпілотники військової розвідки України атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії. Він здатний виявляти цілі на відстані близько 3000 км і на висоті понад 100 км.

Вранці 17 травня в Туапсе Краснодарського краю країни-агресора РФ прогриміли вибухи - там був атакований НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа.

Також повідомлялося про ураження дроном ГУР МОУ радіолокаційної станції цього сімейства "Воронеж ДМ", розташованої в селищі Глибокий Краснодарського краю. Вона зазнала атаки 23 травня, внаслідок чого на території об'єкта почалася пожежа.

У ніч на 27 травня в країні-агресор РФ сталося падіння двох БпЛА на територію нафтобази в Орловській області.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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