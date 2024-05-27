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В окупантів у Луганську пролунали вибухи, Москва теж скаржиться на атаку

Яна Ставська
27 травня 2024, 22:37
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Україна атаки по місцях зосередження сил і засобів противника поки не підтверджувала.
В окупантів у Луганську пролунали вибухи, Москва теж скаржиться на атаку
Московську область атакували "повітряні кулі" / Колаж Главреда. Фото: Telegram Дениса Казанського, ASTRA

В окупованому Росією Луганську і в Московській області РФ у понеділок увечері, 27 травня, пролунали вибухи, повідомляють місцеві пабліки.

На опублікованих очевидцями кадрах видно, як за житловими будинками в Луганську видніється велике полум'я і здіймається стовп диму.

Окупаційна влада скаржиться, що удар нібито було завдано ракетами з касетною бойовою частиною.

відео дня

Крім того, росіяни підтвердили атаку БПЛА на Московську область. Нібито "малорозмірну повітряну кулю" було помічено в районі Балашихи. Через роботу ППО є пошкодження приватних будинків.

У Підмосков'ї працює ППО - дивіться відео:

В окупантів у Луганську пролунали вибухи, Москва теж скаржиться на атаку

Вибухи в Луганську 27 травня - деталі від ОВА

За словами голови Луганської ОВА Сергія Лисогора, приліт стався "у районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу".

Втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими, зауважує він.

Удари по Росії - останні новини

Як писав Главред, дрон ГУР 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що розташоване на 140 кілометрів ближче до українського кордону порівняно з Орськом.

Цей об'єкт, як стало відомо пізніше, входить до "Газпром нафтохім Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії. Після "прильотів" дронів НПЗ зупинив роботу.

Варто зазначити, що в ЗМІ вже з'явилася інформація про підготовку України до ракетних ударів по території Росії. На думку експертів, атаками дронів "дуже серйозно відпрацьовуються маршрути ймовірних ударів".

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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