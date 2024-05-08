Крим стане "болючим" місцем росіян: розкрито переваги ATACMS над Storm Shadows

Раніше Україна завдавала ударів по окупантах у Криму британськими Storm Shadows. Та все змінила нова американська допомога.

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Який прорив здійснять ATACMS у боротьбі за Крим? Читайте на Главреді / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Далекобійні ракети ATACMS зроблять Крим для Росії "болючим" у військовому значенні, переконаний аналітик Філіп Карбер.

Як пише Business Insider, Крим має для України вирішальне значення у військовій стратегії. Карбер називає поставку ATACMS для України дальністю до 300 км "суттєвим проривом".

Ця зброя, підкреслив він, здатна зробити Крим "болючим" для перебування на півострові російського окупаційного контингенту.

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Головна перевага ATACMS над Storm Shadows, якими українська армія завдавала масованих ударів по військовій інфраструктурі РФ в Криму полягає у їхній швидкості. Американська зброя долає значно більші відстані за значно менший час.

ATACMS в Україні - головне

США вже вдруге передали Україні ATACMS до 300 км - вони увійшли до першого пакету нової допомоги на суму 1 млрд доларів.

Перші поставки цих ракет у березні 2024 року здійснювалися таємно і стали приємним сюрпризом навіть для Києва.

ATACMS - характеристики / Інфографіка Главреда

Зазначалося, що Вашингтон дозволив ними бити по об'єктах росіян у Криму. Раніше це було "червоною лінією" Адміністрації Байдена. Але терпець Сполучених Штатів, як писали ЗМІ, увірвався, коли Росія почала атакувати Україну та її критичну інфраструктуру північнокорейською "балістикою".

Відомо, що Україна вже застосувала ці ракети для щонайменше кількох ударів по живій силі окупантів на передовій - зокрема під час атаки на полігон загарбників у Луганській області.

Крім того, ЗМІ повідомляли про дивну пожежу на позиціях пускових установок "Іскандер-М" в Криму на тлі атаки ATAMCS на півострів.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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