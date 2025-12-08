Ціни на бензин в Україні різко 'злетять': якою буде нова вартість пального

Акцизи оновляться не лише для бензину, а й для інших видів пального.

Зростання цін на бензин / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні скоро подорожчає паливо

На це вплинуть нові акцизи

Вони набудуть чинності 1 січня 2026 року

В Україні очікується суттєве зростання цін на паливо. Це станеться через нові акцизи, які набудуть чинності 1 січня 2026 року. Про це повідомили в НБУ.

Зазначається, що підвищення акцизів спровокує зростання вартості пального не лише у 2026-му, а й у майбутньому.

"Заплановане підвищення акцизного навантаження на пальне зумовлюватиме прискорення зростання цін на нього в наступні роки. Водночас очікується, що до кінця поточного року ціни залишаться відносно стабільними", – йдеться в повідомленні.

Підвищення акцизів на пальне в Україні

Згідно з чинним законодавством, з 1 січня 2026 року акцизи оновляться не лише для бензину, а й для інших видів пального. Так:

на бензин вони зростуть з поточних 271,7 євро за 1 000 літрів до 300,8 євро;

на дизель – з 215,7 євро за 1 000 літрів до 253,8 євро;

на автогаз – з 173 євро за 1 000 літрів до 198 євро.

За прогнозами, очікуване подорожчання оптових цін призведе до відчутних змін на заправках. Ймовірно, вартість бензину зросте на 1,5–2,5 грн/л, дизелю - на 2–3 грн/л, а автогазу - на 1–1,8 грн/л.

Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чому дорожчає дизпальне

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн раніше говорив, що на АЗС України у найближчі тижні на водіїв може чекати неприємний "сюрприз". Зокрема, дизпальне може подорожчати на 2,50 гривні за літр.

За його словами, на ринку пального зараз виникла аномальна ситуація, коли бензин і нафта рухаються синхронно, а дизпаливо за місяць подорожчало на 20%.

Ціни на бензин - що відомо

Як повідомляв Главред, засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорив, що ціни на пальне в Україні можуть зрости на 4 гривні вже до кінця 2025 року.

Раніше Національний банк України повідомляв, що до кінця 2025 року зростання вартості бензину, дизпального та автогазу в Україні залишатиметься помірним. Водночас у 2026 році ціни на пальне можуть почати зростати швидшими темпами.

