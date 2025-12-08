Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

На Полтавщині більшість відновлювальних робіт уже завершені.

https://glavred.net/ukraine/posle-massirovannyh-udarov-v-ukrenergo-rasskazali-gde-situaciya-ostaetsya-kriticheskoy-10722308.html Посилання скопійоване

Де зараз найскладніша ситуація з електроенергією / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Ключове:

Чернігівська та Донецька області залишаються найбільш постраждалими

Чернігівщина перебуває під щоденними атаками

На Полтавщині ситуацію стабілізували

Після чергової хвилі масованих ударів по енергетичній інфраструктурі Росія знову спричинила серйозні перебої в роботі української енергосистеми. Найскладніша ситуація нині фіксується у Чернігівській та Донецькій областях, де масштаби руйнувань продовжують зростати.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, пише "РБК-Україна". За його словами, у ніч на неділю російські війська завдали ударів по енергооб’єктах у Полтавській та Чернігівській областях, однак саме Чернігівщина залишається одним із найбільш уражених регіонів.

відео дня

Зайченко наголосив, що область перебуває під постійним вогневим тиском: атаки на енергетичні об’єкти там відбуваються фактично щодня, що суттєво ускладнює відновлення та стабілізацію роботи мереж.

Не менш критичною є ситуація на Донеччині. За словами очільника "Укренерго", регіон цієї ночі також зазнав потужних ударів, що призвело до нових відключень. На місцях безперервно працюють ремонтні бригади, однак навантаження на систему залишається надзвичайно високим.

Водночас на Полтавщині більшість пошкоджень уже ліквідовано, і область повернулася до загальнонаціонального графіка відключень, який діє в інших регіонах країни.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи по всій Україні та працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки російських атак і стабілізувати енергопостачання.

Коли зникнуть графіки вимкнень світла – думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Раніше Главред розповідав, що за сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Також раніше ми зазначали, що тривалість відключень в Україні збільшилась до 12-16 годин. Відновлення української енергосистеми після нової російської атаки потребуватиме тижнів.

Також рекомендуємо прочитати:

Про персону: Віталій Зайченко Віталій Зайченко - глава правління "Укренерго". Раніше займав посади інженера служби оптимізації електричних режимів, головного диспетчера та директора з управління обʼєднаною енергосистемою України у компанії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред