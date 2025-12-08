Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

Таке рішення дозволить компаніям не втрачати фахівців через формальні процедури.

Коротко:

В Україні змінили порядок бронювання військовозобов’язаних

Працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 днів

72-годинні перевірки списків на бронювання скасовані

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Рішення спрямоване на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стійкість країни. Про це йдеться на сайті Кабміну.

Так, працівників підприємств ОПК тепер можна бронювати строком на 45 днів - на період, поки вони усувають порушення військового обліку. Це дозволяє компаніям не втрачати фахівців через формальні процедури.

Також для критично важливих підприємств змінили порядок розгляду списків на бронювання.

Зокрема, раніше їх перевіряли упродовж 72 годин, але тепер ця вимога скасована. Рішення ухвалюватимуться швидше, що дасть змогу оперативно захищати персонал і підтримувати роботу без затримок.

"Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку - це те, що бізнес давно очікував", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Варто додати, що нововведення запрацюють з дня офіційного опублікування постанови. Це дозволить підприємствам оборонки та критично важливим компаніям одразу переходити на оновлені правила та використовувати розширені можливості для захисту працівників.

Коли може закінчитись мобілізація

Колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак вважає, що мобілізація в Україні продовжиться, навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться.

"Підрозділам треба ротації, треба навчати нові підрозділи. Цей процес буде тривати навіть за умови, що за стіл переговорів сядуть Путін, Трамп та Зеленський. Мобілізація буде тривати. До моменту, поки не буде оголошено демобілізацію", - наголосив він.

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін сказав, що станом на зараз немає підстав для тотальної мобілізації жінок, оскільки таке поповнення не є критично необхідним для українських Сил оборони.

Також відомо, що в Україні набули чинності оновлені правила щодо надання відстрочки від призову для студентів. Тепер право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Крім того, президент України Володимир Зеленський сказав, чи можливе розширення мобілізації. Він підкреслив, що це одне з найскладніших питань для держави, армії та суспільства.

