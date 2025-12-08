Рус
В РФ бомбардувальник випадково ліквідував пілотів: Ігнат відреагував з гумором

Руслана Заклінська
8 грудня 2025, 13:54оновлено 8 грудня, 14:25
В російському бомбардувальнику несподівано спрацювала система катапультування.
Російські бомбардувальники / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org

Коротко:

  • Російський бомбардувальник катапультував двох пілотів
  • Вони загинули від отриманих травм
  • Інцидент стався 7 грудня в одному з авіаполків Росії

У Росії у бомбардувальника несподівано спрацювала система катапультування. Обидва пілоти померли від травм, несумісних із життям. Про це повідомив російський блогер Fighterbomber, якого вважають наближеним до військово‑повітряних сил РФ.

За його інформацією, інцидент відбувся 7 грудня в одному з бомбардувальних авіаційних полків країни‑окупанта.

"На літаку, що стоїть в укритті, сталося спрацювання системи катапультування. Льотчик та штурман отримали травми несумісні із життям", - заявив блогер.

На місці інциденту працює російська державна комісія, яка з’ясовує причини аварії. Імена загиблих військових не розголошують.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у соцмережах іронічно прокоментував випадкову ліквідацію російських пілотів. Він зазначив, що сподівається на пошкодження самого бомбардувальника.

"Бох єсть! Дуже сподіваюсь, що піропатрони обох катапульт, які врізалися в стелю залізобетонного укриття, спричинили "нєбольшое возгораніє борта", ну або якісь інші "нєсовмєстімиє" з його експлуатацією причини! Смерть ворогам!", - написав Ігнат.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Чому РФ не може виробляти бомбардувальники - пояснення експерта

Військовий експерт Валерій Рябих раніше заявив, що Росія втратила здатність виготовляти стратегічні бомбардувальники. Корпуси літаків ще радянські, а сучасне оснащення частково західне.

За його словми, після повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила доступ до ключових компонентів і використовує старі запчастини для складання "нових" літаків. Нове повноцінне виробництво стратегічних бомбардувальників наразі неможливе.

Знщення російської авіації - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада 2025 року на аеродромі та авіазаводі в Таганрозі ЗСУ знищили рідкісний експериментальний літак А‑60 1А2. Генштаб повідомив, що в ударі по Таганрозі були задіяні дрони "Барс" та крилаті ракети "Нептун".

Сили оборони України 25 вересня збили російський Су-34 на Запорізькому напрямку. Літак атакував місто Запоріжжя керованими авіабомбами.

Як повідомляв Главред, у Криму спецпідрозділ ГУР "Примари" 4 грудня знищив російський винищувач МіГ-29 на аеродромі "Кача". Також уражено аеродромний радар "Іртиш".

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

