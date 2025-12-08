Окупанти піднімають прапори біля Лиману, але є нюанс: військовий оцінив ситуацію

Український захисник розповів про хитру схему росіян на Донеччині.

https://glavred.net/front/okkupanty-podnimayut-flagi-vozle-limana-no-est-nyuans-voennyy-ocenil-situaciyu-10722233.html Посилання скопійоване

Росіяни здебільшого піднімають прапори там, де насправді території не контролюють / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Кухарчук:

Прориву в районі Лиману немає

Окупанти здійснюють десятки безуспішних спроб штурмів на Лиманському напрямку

Росіяни вивішують триколор здебільшого у сірій зоні, після чого їх ліквідовують

Начальник генштабу країни-агресорки Росії Валерій Герасимов доповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну про нібито "прорив" у районі міста Лиман, що на Донеччині.

Майор ЗСУ, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук у Telegram повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності і українські підрозділи відбивають атаки противника.

відео дня

Лиман / Інфографіка: Главред

Ворог активізувався на підступах до Лиману

Окупаційна армія справді посилила свою активність на околицях міста Лиман. Українські військові щодня відбивають близько 40 ворожих штурмів там. Попри такий тиск, противник не досяг своєї мети.

"За останній місяць противник здійснив понад десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста — усі ліквідовані або взяті в полон", - наголосив Кухарчук.

Також військовослужбовець прокоментував заяву росіян про нібито "захоплення" населених пунктів Ставки та Новоселівка. За його словами, фактично, противник проникає в сірі зони, знімає постановочні відео з триколором та імітує контроль.

"Після цього кожну таку групу систематично знищують наші піхотинці , БпЛА і артилерія", - пояснив Кухарчук.

Які у ворога цілі на Лиманському напрямку

Главред писав, що за словами молодшого сержанта 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василя Денисюка, на Донеччині російські окупаційні сили посилюють активність на Лиманському напрямку та намагаються вийти до важливих ділянок фронту.

Однією з головних цілей ворога на Лиманському напрямку є вихід до вічнозелених лісів Лимана і Святогірська. Це хвойні масиви, які не опадають узимку та можуть стати природним укриттям для російських підрозділів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Запорізькому напрямку та суміжних територіях російські окупанти посилюють активність, що може сигналізувати про підготовку великої наступальної операції.

Раніше офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер розповів, що російська окупаційна армія залучила оперативний резерв, щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Інші військові напередодні додали, що наразі прокладаються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, аби українські підрозділи стабільно отримували все необхідне.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Кухарчук Дмитро Кухарчук - український військовослужбовець, громадський діяч, політик, учасник російсько-української війни. Член Вищої ради політичної партії "Національний корпус", колишній командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, заступник командира 3-го армійського корпусу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред