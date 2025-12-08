Ворог продовжує наступ: Сирський зробив важливу заяву про мобілізацію

Сирський закликав прискорити питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах.

Що сказав Сирський:

Необхідно посилити мобілізацію та рекрутинг у відповідь на наступ ворога

Заплановано вдосконалення навчальних центрів

Також у пріоритеті втілення комплексної програми з адаптації бійців на початку проходження БЗВП

Росія продовжує наступ, тому в України немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати військо.

Посилення відбуватиметься мобілізацією, рекрутингом і новими контрактами. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки.

"Ключова точка докладання наших зусиль - не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти - і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Сирський нагадав, що строк БЗВП уже збільшили до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Він додав, що потрібно вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів.

На нараді головнокомандувач заслухав доповіді стосовно нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ.

Окремо головком наголосив на важливості реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже, за його словами, саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ.

Сирський зазначив, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки - незадовільний. Він дав наказ врегулювати це.

Олександр Сирський - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022).

