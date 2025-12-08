Рус
Ворог продовжує наступ: Сирський зробив важливу заяву про мобілізацію

Інна Ковенько
8 грудня 2025, 12:14
158
Сирський закликав прискорити питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах.
Ворог продовжує наступ: Сирський зробив важливу заяву про мобілізацію
/ Колаж: Главред, фото: Олександр Сирський, Генштаб

Що сказав Сирський:

  • Необхідно посилити мобілізацію та рекрутинг у відповідь на наступ ворога
  • Заплановано вдосконалення навчальних центрів
  • Також у пріоритеті втілення комплексної програми з адаптації бійців на початку проходження БЗВП

Росія продовжує наступ, тому в України немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати військо.

Посилення відбуватиметься мобілізацією, рекрутингом і новими контрактами. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки.

відео дня

"Ключова точка докладання наших зусиль - не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти - і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Сирський нагадав, що строк БЗВП уже збільшили до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Він додав, що потрібно вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів.

На нараді головнокомандувач заслухав доповіді стосовно нарощення якості підготовки за звітний період, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в НЦ.

Окремо головком наголосив на важливості реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже, за його словами, саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ.

Сирський зазначив, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки - незадовільний. Він дав наказ врегулювати це.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка війського

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні стає реалістичним кроком через поточну ситуацію на фронті.

За його словами, добровільно-примусова мобілізація мала б бути запроваджена ще на початку війни, проте практика показує, що рішення ухвалюють із запізненням. "Швидше за все, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", – зазначив Куртков.

Експерт підкреслює, що такий крок може стати вимушеним через нестачу ресурсів та потребу у поповненні ЗСУ, і водночас нагадує про важливість ретельного підходу до організації мобілізації молоді.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні набули чинності оновлені правила щодо надання відстрочки від призову для студентів. Тепер право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Крім того, Україні знову розширили програму "Контракт 18-24", створену для залучення молодих та вмотивованих громадян до війська. Тепер вона поширюється на всі складові Сил оборони України.

Нагадаємо, з 1 листопада територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочку від служби. Військовозобов’язані повинні подавати відповідні документи через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомив представник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні Олександр Сырский
