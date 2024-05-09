Удар на рекордні 1500 кілометрів вглиб РФ: дрони СБУ атакували нафтобазу в Башкортостані

За даними ЗМІ, український ударний безпілотник зміг пролетіти рекордні 1500 кілометрів для завдання удару по російському НПЗ в Башкортостані.

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Дрон СБУ встановив історичний рекорд, пролетівши 1500 кілометрів над РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео Telegram

У четвер 9 травня ударний безпілотник СБУ атакував НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російському Башкортостані. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела.

Зазначається, що дрон вдарив по установці каталітичного крекінгу нафти. Цей дрон встановив історичний рекорд, пролетівши понад 1500 кілометрів над територією РФ.

"У Росії продовжується "вибухове" 9 травня. Після нічної "бавовни" на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ, зранку далекобійний дрон "завітав" і до Республіки Башкортостан, де уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават"", - повідомив співрозмовник видання. відео дня

За даними джерел, нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших в РФ комплектів із виробництва нафтохімії та нафтопереробки. Цей НПЗ спеціалізується на виробництві дизпалива, бензину та інших видів нафтопродуктів.

"СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК РФ, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу", - зазначило поінформоване джерело.

Карта російських НПЗ / Главред

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по російських НПЗ - вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 9 травня відбулась атака на нафтобазу в селі Юрівка під Анапою у Краснодарському краї Росії. Кілька резервуарів з нафтою було пошкоджено. Також відбулися вибухи і пожежі в російському місті Бєлгород.

За інформацією ЗМІ, нафтобазу у Краснодарському краї РФ 9 травня атакували ударні дрони Служби безпеки України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що такі удари безпілотниками в глибині території Росії є частиною стратегії, для того, щоб змусити Кремль відмовитися від подальшої агресії щодо України. Такі операції спрямовані для створення тиску на російського диктатора Володимира Путіна, незважаючи на те, що Вашингтон виступає проти таких атак.

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