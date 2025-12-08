Рус
Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі: розкрито подробиці

Інна Ковенько
8 грудня 2025, 15:57
Базу використовують для обшуків, фільтрації та терору проти місцевих жителів.
Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі
Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі / Коалж: Главред, фото: t.me/mariupolrada

Коротко:

  • РФ облаштувала нову військову базу в окупованому Маріуполі
  • Вона розташована на території колишнього бетонного заводу
  • Базу використовують для обшуків, фільтрації та терору проти місцевих жителів

У тимчасово окупованому Маріуполі армія країни-агресора Росії облаштувала нову військово-поліцейську базу.

База знаходиться в Лівобережному районі, на вулиці Таганрозькій, на території колишнього бетонного заводу. Про це повідомляє Центр вивчення окупації, пише міська рада українського Маріуполя.

"Саме тут тепер сидять ті самі поліцаї, які проводять "зачистки" в Маріуполі - обшуки, фільтрацію, вибивання показів і постійний терор проти містян", - зазначають в повідомленні.

Маріупольський спротив продовжує фіксувати переміщення техніки, місця базування російських окупантів та інформацію про воєнні/економічні злочини, запевнили у міськраді.

Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі
Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі / Фото: скриншот

Чи загрожує Запоріжжю наступ росіян - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Як ми бачимо, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. В цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - сказав Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін вважає, що зараз недоречно вживати формулювання "лінія бойового зіткнення", бо її фактично не існує. Більш правильне поняття - кіл-зони, тобто розмиті "сірі зони", де перемішані позиції обох сторін. За його словами, правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, уже не працює.

Крім того, армія РФ просувається у Вовчанську на Харківщині та намагається закріпитися на руїнах міста. Українські захисники утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, хоча місто майже повністю зруйноване. Про це в телеетері повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Читайте також:

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

війна в Україні військова база Маріуполь
