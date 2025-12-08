Небо затягнуло вогнем, а по ТБ вийшло екстрене звернення: Росію атакували дрони

В той час як частині росіян по телеканалах транслювали термінове сповіщення, в інших жителів РФ зникло світло.

Перші деталі нічної атаки дронів на Росію / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скріншоти з відео

Головне:

Росію атакували понад 60 дронів

У Ростовській області росіяни залишилися частково без світла

Під ударом дронів, ймовірно, опинився Енгельс

У ніч на 8 грудня у країні-агресорці Росії було гучно через чергову атаку безпілотників на важливі цілі. У Міноборони РФ повідомили про нібито знищення 67 дронів над 11 областями.

Водночас місцеві жителі та ЗМІ розповіли про ймовірні влучання та неприємні для росіян наслідки нальоту безпілотників щонайменше у двох областях країни-агресорки.

Що відомо про атаку на Саратовську область

Цієї ночі мешканці міста Енгельс помітили у небі дрони. Місцеві пабліки повідомили, що під час атаки по телевізору транслювали сповіщення про загрозу атаки БпЛА.

Зауважимо, що у цьому місті розташовані одразу декілька важливих для РФ об'єктів - військовий аеродром та нафтобаза. А telegram-канал Exilenova+ повідомив, що в Енгельсі, ймовірно, є приліт після атаки дронів.

Що відомо про атаку на Ростовську область

Губернатор області Юрій Слюсар не зміг приховати наслідків нальоту дронів, адже у частини місцевих мешканців зникло світло. Він написав, що силами ППО вночі нібито відбито атаку БПЛА на півночі Ростовської області. При цьому у Чортківському районі через пошкодження ЛЕП було знеструмлено село Маньково-Калитвенське, хутори Гусєв та Мар'яни.

Росіяни прокидаються від вибухів другу добу поспіль

Главред писав, що у ніч на неділю, 7 грудня, у Саратовській області РФ також зафіксували серію вибухів. Місцеві мешканці повідомляли про ймовірні удари дронів по нафтобазі в Енгельсі.

Очевидці нарахували від п’яти до семи потужних вибухів. За їхніми словами, дрони рухалися на низькій висоті з боку річки Волга. Детонації було чутно не лише в Енгельсі, а й у сусідньому Саратові.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно українські безпілотники атакували важливі для РФ заводи. Під ударами опинилися Рязанський НПЗ у Росії та Алчевський металургійний комбінат на окупованій території Луганської області.

Напередодні очільник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн. Водночас Буданов наголосив, що потрібно розуміти, що українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан держави, здатність надалі планувати бюджети тощо.

Раніше також безпілотники вдев'яте за останній рік атакували Рязанський НПЗ. За словами керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, на заводі було уражено установку низкотемпературнох ізомерації Ізомалк-2-ЛІН-800.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

