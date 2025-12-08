Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди

Марія Николишин
8 грудня 2025, 12:43
1023
Синоптикиня говорить, що морози можливі навіть вдень.
Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди
Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у вівторок
  • Коли чекати на зниження температури

Погода в Україні у вівторок, 9 грудня, буде хмарною та вітряною. В деяких областях очікується дощ або мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, мокрий сніг 9 грудня ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині.

відео дня

"На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатиме фаза опадів - дощі. У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів", - підкреслила вона.

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди
Карта опадів / фото: facebook.com/tala.didenko

Діденко говорить, що температура повітря найнижчою очікується на сході та північному сході, вдень від -1 до +3 градусів.

У центральних областях передбачається +3…+6 градусів. У північних областях 0…+3 градуси. У південній частині України +3…+6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів. На заході України буде тепло, протягом дня +5…+9 градусів.

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди
Погода 9 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві завтра очікується дощ, який стане більш інтенсивним ввечері. Вночі буде 0…-1 градус, а максимальна температура повітря вдень коливатиметься поблизу +3 градусів.

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди
Погода в Києві / фото: meteoprog

Синоптикиня також наголосила, що з 10-го по 13-те грудня буде порівняно тепло, а з 14-го грудня очікується невелике зниження температури повітря.

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде зима в Україні

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси.

За її словами, грудень уже демонструє перевищення норми приблизно на два градуси.

Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода впродовж тижня буде аномально теплою, але водночас мінливою. Будуть місцями дощі, тумани та сильні пориви вітру.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями. Однак, очікується, що середня температура зимових місяців буде вищою за норму.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що із 9 грудня температура повітря в Україні знову підвищиться. За її словами, опади з'являться орієнтовно 9-10 грудня, переважено у вигляді дощу.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

14:23Україна
Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

14:12Війна
Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

13:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

Китайський гороскоп на сьогодні 8 грудня: неприємності для Коней, розчарування для Півнів

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

Ці чотири знаки зодіаку стануть суперзірками у 2026 році - хто вони

Останні новини

14:42

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарного грибного паштету

14:23

Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

14:12

Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

13:54

В РФ бомбардувальник випадково ліквідував пілотів: Ігнат відреагував з гумором

13:48

Чому 9 грудня не можна виносити сміття після заходу сонця: яке церковне свято

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
13:46

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

13:44

За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося

13:41

Швидше, ніж зробити бутерброд: шикарна закуска на святковий стілВідео

13:29

Існує лише один варіант: як правильно називати "стельку" для взуттяВідео

Реклама
13:11

Під загрозою три напрямки: в ISW пояснили, чому росіяни атакували Печенізьку греблю

13:09

Окупанти піднімають прапори біля Лиману, але є нюанс: військовий оцінив ситуацію

12:59

Леся Нікітюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - деталі

12:46

Мета Путіна - не окупація України: Тука дав тривожний прогноз про закінчення війни

12:43

Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди

12:29

"Йому ногу ампутували": що відбувається зі Степаном Гігою після операції

12:27

Гороскоп на завтра 9 грудня: Тельцям - гнів, Водоліям - чудові новини

12:15

"Побої знято": українські артисти зазнали нападу на Львівщині

12:14

Ворог продовжує наступ: Сирський зробив важливу заяву про мобілізацію

12:04

Командування РФ пішло на великий обман, щоб приховати патову ситуацію на фронті

11:48

Боїться прослуховування: чому Зеленський не бачив оновленого мирного плану - ЗМІ

Реклама
11:44

Ціни на бензин в Україні різко "злетять": якою буде нова вартість пального

11:12

Через блекаути ціни підуть угору: які продукти подорожчають на 30%

11:10

Росіяни втретє за тиждень цинічно б'ють по Фастову: що відомо про наслідкиФото

11:07

Схудла Могилевська похизувалась фігурою в купальнику — як виглядає співачкаВідео

11:00

Росіяни прагнуть захопити одразу два міста: офіцер розкрив тактику ворога

10:56

Ціни на продукти в Україні скоро підскочать: експерт назвав точні дати здорожчання

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня: Бикам - конфлікт, Коням - драма

10:24

Як миттєво прибрати цибулевий запах із рук: секрет шеф-кухарівВідео

10:13

"Це діра": Марія Яремчук вийшла на зв'язок і повідомила про страшне горе

10:04

235 тисяч гривень за один похід: дівчина розбагатіла, відвідавши "багате" сміттєзвалищеВідео

09:48

"Огидно й абсурдно": розкрилася правда про Повалій і Лорак

09:45

Небо затягнуло вогнем, а по ТБ вийшло екстрене звернення: Росію атакували дрони

09:39

"Графіки будуть довгими й складними, треба звикнути й жити за ними" - прогноз експерта

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 8 грудня (оновлюється)

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 грудня (оновлюється)

09:00

Віддав своє життя, рятуючи військових: росіяни вбили старшого лейтенанта "Француза"Ексклюзив

08:53

"Шахед" упав біля житлового будинку в Чернігові: загорівся газопровідФото

08:41

Ворог атакував Дніпропетровщину: є загиблий та поранені, серед них - дітиФото

08:33

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Астрологи назвали знаки зодіаку, яких найчастіше недооцінюють

Реклама
08:10

Захід ризикує програти Путіну конкуренцію за ІндіюПогляд

07:44

"Цинічно і підло": Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спалиФото

07:33

"Насправді вона хижак": Тарас Тополя жорстко пройшовся по творчості Тіни Кароль

06:59

Трамп заявив, що Кремль погодився на мирний план, але Зеленський його не читавВідео

06:49

"Назавжди і не втекти": дружина Adam звернулася до покійного музиканта

06:10

Переговори та неприємні підсумки тижняПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

04:45

"Зловлять" хвилю успіху: кому зі знаків зодіаку пощастить 8 грудня

03:41

Можуть викликати головний біль та втому: які свічки категорично не можна купувати додому

02:28

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти