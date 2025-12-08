Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди

Синоптикиня говорить, що морози можливі навіть вдень.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото: УНІАН

Якою буде погода у вівторок

Коли чекати на зниження температури

Погода в Україні у вівторок, 9 грудня, буде хмарною та вітряною. В деяких областях очікується дощ або мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, мокрий сніг 9 грудня ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та подекуди Черкащині.

"На Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях переважатиме фаза опадів - дощі. У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів", - підкреслила вона.

Карта опадів / фото: facebook.com/tala.didenko

Діденко говорить, що температура повітря найнижчою очікується на сході та північному сході, вдень від -1 до +3 градусів.

У центральних областях передбачається +3…+6 градусів. У північних областях 0…+3 градуси. У південній частині України +3…+6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів. На заході України буде тепло, протягом дня +5…+9 градусів.

Погода 9 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві завтра очікується дощ, який стане більш інтенсивним ввечері. Вночі буде 0…-1 градус, а максимальна температура повітря вдень коливатиметься поблизу +3 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Синоптикиня також наголосила, що з 10-го по 13-те грудня буде порівняно тепло, а з 14-го грудня очікується невелике зниження температури повітря.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде зима в Україні

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси.

За її словами, грудень уже демонструє перевищення норми приблизно на два градуси.

Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода впродовж тижня буде аномально теплою, але водночас мінливою. Будуть місцями дощі, тумани та сильні пориви вітру.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями. Однак, очікується, що середня температура зимових місяців буде вищою за норму.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що із 9 грудня температура повітря в Україні знову підвищиться. За її словами, опади з'являться орієнтовно 9-10 грудня, переважено у вигляді дощу.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

