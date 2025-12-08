Росіяни втретє за тиждень цинічно б'ють по Фастову: що відомо про наслідки

Вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок та адмінбудівлі.

Атака РФ 8 листопада: росіяни втретє за таждень обстріляли Фастів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Армія РФ вже втретє за тиждень атакує Фастів на Київщині

У ніч на 8 грудня внаслідок удару виникли займання на площі 1500 кв.м

Армія країни-агресора Росії третю ніч поспіль атакує дронами Фастів Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та виникли пожежі.

Виникли займання на площі 1500 кв.м. Про це повідомляє ДСНС.

"Російські війська знову завдали ударів дронами по місту Фастів. Зайнялися покрівлі 3-поверхової та одноповерхової будівлі на площі 1500 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Вогнеборці ліквідували всі загоряння.

Що відомо про обстріл Фастова

Як писав Главред, російські окупанти третю ніч поспіль атакували Київську область. Пізно ввечері 7 грудня під удар знову потрапило місто Фастів.

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня Україна знову зіткнулася з масштабною повітряною загрозою: тричі за кілька годин по всій країні пролунала сирена. Росія завдала удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України. Зокрема, у Фастові виникли пожежі, а також був зруйнований залізничний вокзал та моторно-вагонне депо. "Укрзалізниця" була змушена оперативно змінювати маршрути поїздів, які повинні були пройти через місто.

Крім того, в ніч на 7 грудня окупанти теж атакували Україну дронами й не тільки. Місцеві канали писали, що під атакою був і Фастів.

Яка тактика російських ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов наголошує, що Росія продовжує застосовувати ракетно-дронові удари, спрямовані передусім на цивільне населення та критичну енергетичну інфраструктуру України.

За його словами, армія РФ послідовно реалізує тактику ракетного терору, намагаючись завдати максимальних пошкоджень енергомережі та створити додатковий тиск на українське суспільство в розпал опалювального сезону.

Експерт підкреслює, що навіть з урахуванням досвіду попередніх воєнних зим кожна нова атака створює додаткову загрозу стабільній роботі енергосистеми.

"Росія й надалі використовуватиме удари по інфраструктурі як ключовий інструмент шантажу та дестабілізації", - підсумовує Селезньов.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи. Як повідомили в ДСНС, одночасно з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 жителів. Ще 7 осіб, зокрема 1 дитину, було деблоковано з пошкоджених приміщень.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. Ворог випустив 246 цілей, зокрема: 241 безпілотник із п'яти напрямків, три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області РФ і дві балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 із Курської області.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо про влучання російської ракети в греблю Печенізького водосховища в Харківській області. Ця дамба є критично важливою для забезпечення водопостачання десятків населених пунктів регіону, і незважаючи на її ймовірне знищення, критичного впливу на логістику та оборону регіону не очікується.

Удари РФ по Україні / Інфографика: Главред

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

