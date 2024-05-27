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Дрони атакували "палац Путіна" в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії

Юрій Берендій
27 травня 2024, 15:42оновлено 27 травня, 16:32
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Внаслідок атаки дронами, ймовірно, було вражено виноградники та виноробню, що знаходяться безпосередньо на території відомого палацу Путіна в Геленджику.
Дрони атакували 'палац Путіна' в Геленджику: нові деталі нічних вибухів у Росії
Дрони атакували об'єкти біля "палацу Путіна" / Колаж Главред, фото: facebook.com/alburov, 93 ОМБр Холодний Яр

В ніч на 27 травня у Краснодарському краї РФ лунали вибухи. Безпілотники атакували об'єкти поблизу російського Геленджика, де знаходиться палац російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише "Радио свобода".

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв заявив, що ціллю безпілотників були нібито "цивільні об'єкти" в Геленджику. В результаті атаки у селі Криниця уламки пошкодили недобудований будинок, а в хуторі Джанхот безпілотний літальний апарат впав на дерева.

Він також зазначив, що всі безпілотні літальні апарати (БПЛА) нібито були знешкоджені силами протиповітряної оборони (ППО).

відео дня

Міністерство оборони Росії раніше повідомляло, що в Краснодарському краї вночі було знищено 4 українські безпілотники.

Водночас Telegram-канал NEXTA Live наголошує, що ціллю атаки дронів в Краснодарському краї міг бути палац Путіна в Геленджику.

"У Криниці розташовані виноградники і виноробня, яка може належати до резиденції російського диктатора", - йдеться в повідомленні.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по резиденції Путіна - вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 січня 2024 року під час атаки безпілотників на нафтобазу в Ленінградській області Росії, дрони пролетіли над резиденцією російського президента Володимира Путіна у Валдаї.

27 травня Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив про нічну атаку дронів, в результаті якої у місті Лівни сталися падіння двох безпілотних літальних апаратів на територію нафтобази.

Безпілотник Головного управління розвідки Міністерства оборони України 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і здійснив атаку на радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", що розташована в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

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