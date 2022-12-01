Їхав по молоко: окупанти безжально вбили 15-річного хлопчика на Сумщині

Зранку 30 листопада російські загарбники обстріляли Білопілля / Міноборони РФ

Російські окупаційні війська продовжують безжально вбивати мирних українців. Так, у Сумській області під час російського обстрілу загинув 15-річний Богдан. Ворожий снаряд вибухнув прямо біля нього.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

Як зазначив Живицький, зранку 30 листопада російські загарбники обстріляли Білопілля. Саме в той час Богдан повертався на велосипеді додому.

"Буквально за 5 метрів від будинку хлопця і наздогнав ворожий осколок. Неподалік дитини вибухнув один із російських снарядів. Богдан загинув на місці. Шансів вижити у нього не було", - повідомив голова ОВА.

Хрещена мати хлопця розповіла, що того ранку підліток їхав по молоко.

"Почали бахкать, а він їхав додому. Зовсім трішки він не встиг. Бабуся забрала дітей у погріб, і всі поховалися, а він трохи не встиг", - сказала вона.

Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по Запоріжжю у жовтні загинула сім'я Іванових – 12-річний Тимофій, 26-річна Ксенія та їхні батьки - мама Юлія і батько Дмитро. РФ випустила по місту шість ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в самому центрі Запоріжжя. В результаті вибуху впала середина будівлі, поховавши під собою мешканців декількох поверхів.

Раніше Главред повідомляв, що у селі Федорівка Лозівської громади Харківської області в результаті вибуху фрагмента російської ракети загинули подружжя з дитиною - 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія і 4-річна дочка Варвара.

Більше новин про злочини РФ: