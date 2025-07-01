Пляжний люкс: Меган Маркл біля океану вигуляла лук за 270 тис. грн

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Слабкість герцогині Сассекської і колишньої акторки Меган Маркл до розкоші широко відома - навіть її повсякденні луки часом являють собою ансамбль відомих брендів, вміло замаскований під простоту.
Наприклад, на вихідних на сторінці Маркл в Instagram з'явилося фото під назвою "Це відчуття вихідних": у кадрі Меган гуляє пляжем з широкою посмішкою на обличчі в капелюсі, блузі, шортах, босоніжках і окулярах. При цьому одних аксесуарів на герцогині - на більш ніж 5.6 тис. доларів (близько 234 тис. грн).
Для пляжної прогулянки Меган Маркл обрала капелюшок від Cuyana за 148 доларів, окуляри Celin - близько 500, браслет від Cartier із серії Love. Мінімальна вартість такої прикраси стартує від 4.95 тис. доларів.
На особливу увагу також заслуговує взуття герцогині Сассекської. Це - золотисті босоніжки від бренду Aquazzura, стилізовані бантами. На офіційному сайті вони коштують 875 доларів. Разом Маркл витратила на "повсякденний" пляжний лук щонайменше 6.5 тис. доларів.
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Меган Маркл - останні новини:
Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.
Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".
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Хто така Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
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