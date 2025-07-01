Пляжний люкс: Меган Маркл біля океану вигуляла лук за 270 тис. грн

Більшу частину цієї суми герцогиня Сассекська витратила на аксесуари.

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Меган Маркл останні новини - який зараз вигляд має дружина принца Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com/aseverofficial, instagram.com/meghan

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Яка ціна образу Меган Маркл

Слабкість герцогині Сассекської і колишньої акторки Меган Маркл до розкоші широко відома - навіть її повсякденні луки часом являють собою ансамбль відомих брендів, вміло замаскований під простоту.

Наприклад, на вихідних на сторінці Маркл в Instagram з'явилося фото під назвою "Це відчуття вихідних": у кадрі Меган гуляє пляжем з широкою посмішкою на обличчі в капелюсі, блузі, шортах, босоніжках і окулярах. При цьому одних аксесуарів на герцогині - на більш ніж 5.6 тис. доларів (близько 234 тис. грн).

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Для пляжної прогулянки Меган Маркл обрала капелюшок від Cuyana за 148 доларів, окуляри Celin - близько 500, браслет від Cartier із серії Love. Мінімальна вартість такої прикраси стартує від 4.95 тис. доларів.

На особливу увагу також заслуговує взуття герцогині Сассекської. Це - золотисті босоніжки від бренду Aquazzura, стилізовані бантами. На офіційному сайті вони коштують 875 доларів. Разом Маркл витратила на "повсякденний" пляжний лук щонайменше 6.5 тис. доларів.

Меган Маркл останні новини - який зараз вигляд має дружина принца Гаррі / instagram.com/meghan

Капелюх Меган Маркл від бренду Cuyana / cuyana.com

Браслет Меган Маркл від Cartier із серії Love / cartier.com

Босоніжки Меган Маркл від бренду Aquazzura / aquazzura.com

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Меган Маркл - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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