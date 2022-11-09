Просто спали - і в одну мить їх не стало: у Запоріжжі російська ракета вбила супермодель та її сім'ю

Ракетний удар по Запоріжжю вбив цілу сім'ю / Фото t.me/starukhofficial, соцмережі

В результаті російського ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня загинула сім'я Іванових – 12-річний Тимофій, 26-річна Ксенія та їхні батьки - мама Юлія і батько Дмитро. РФ випустила по місту шість ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в самому центрі Запоріжжя. В результаті вибуху впала середина будівлі, поховавши під собою мешканців декількох поверхів.

Тіло загиблої дитини упізнав його тренер з кроссфіту Борис Білоконь. Він сам пішов до зруйнованого будинку, коли не зміг зв'язатися з батьками учня, пише Obozrevatel.

"Слідчий мені сказав, що тіла дівчинки (його старшої сестри) і ще двох дорослих з таким же прізвищем дістали з-під завалів, а тіло дитини не знайшли. Через деякий час я прийшов знову на впізнання згорілого трупа дитини, і ним виявився "Тіматі". Вся сім'я була всередині будинку, просто спали – і в одну мить їх не стало", - сказав тренер.

Тимофій і Ксенія Іванови / Фото соцмережі

26-річна Ксенія Іванова була моделлю. Рік тому вона перемогла у конкурсі краси "Супермодель 2021" у Запоріжжі.

"8 вересня 2021 року ця прекрасна дівчина прийшла до нас на конкурс краси і підкорила всіх своєю добротою й чарівністю. Зараз її немає в живих, о 5 ранку російська ракета цих тварюк влучила в під'їзд її будинку", – написала в Instagram кастинг-директор Світлана.

Ксенія з "червоним" дипломом у 2018 році закінчила магістратуру Запорізького національного університету за спеціальністю "Біохімія та імунологія". Під час навчання вона займалася науковою роботою, готувала наукові публікації, виступала на конференціях.

Посіла призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Потім вона вступила до аспірантури свого університету на спеціальність "Біологія", вивчала імунологію.

Крім того, що вона займалася наукою, Ксенія вільно володіла англійською мовою, була перекладачем для іноземних делегатів конференцій. Виступала на на міжнародних конференціях. Крім навчання, дівчина працювала в діагностичній лабораторії.

Всі, хто знав Ксенію, кажуть, що вона була світлою людиною, дуже талановитою і працьовитою.

Як повідомляв Главред, вночі 6 жовтня російські окупанти обстріляли Харків та Запоріжжя.

У Харкові окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт. Почалася пожежа. У Запоріжжі в результаті "прильотів" також виникли пожежі, були зруйновані житлові будинки.

5 жовтня російські окупанти атакували Білу Церкву у Київській області за допомогою іранських дронів-камікадзе.

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