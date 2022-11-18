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Розстріляли, а потім підірвали будинок з тілами: окупанти безжалісно вбили сімох людей на Херсонщині

18 листопада 2022, 17:26

Правоохоронці провели комплексний огляд місця вчинення чергового воєнного злочину російськими окупантами.

российские военные, российские оккупанты, армия РФ
Серед загиблих була неповнолітня дівчина / Міноборони РФ

Російські загарбники під час окупації одного із сіл Херсонського району розстріляли сімох цивільних осіб, серед яких неповнолітня дівчина. Окрім того, окупанти підірвали будинок разом з їх тілами.

Як повідомляють у Херсонській обласній прокуратурі, правоохоронці провели комплексний огляд місця вчинення чергового воєнного злочину російськими окупантами.

"У квітні 2022 року під час окупації ЗС РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних осіб. Після цього окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у будинку перебували працівники фірми, що охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Дівчину батьки поховали на місцевому кладовищі, а решту загиблих поховано поряд із місцем розстрілу.

Досудове розслідування проводиться за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Нагадаємо, що російські загарбники вбили у Херсонській області мирне подружжя фермерів. Тіла загиблих правоохоронці виявили у їх власному підвалі. Подія сталася ще в серпні, коли Херсонщина була під окупацією.

Також Главред повідомляв, що російські окупанти жорстоко вбили 56-річну колишню медсестру Тетяну Мудренко з Скадовська Херсонської області. Її публічно повісили через те, що вона говорила про те, що Скадовськ - це Україна.

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