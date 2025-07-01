Літній наступ РФ зайшов у глухий кут: ЗМІ розкрили головні причини провалу

Військові аналітики прогнозують провал літнього наступу через слабкість розвідки та кадрові проблеми.

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Російська армія стикається з корупцією та браком ресурсів, що гальмує її бойову ефективність / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Читайте у матеріалі:

Чому Росія не може здійснити масштабне просування в Україні

Як корупція і погана підготовка впливають на армію Кремля

Яку роль відіграє допомога Північної Кореї у війні

Російська армія стикається з численними проблемами, які унеможливлюють значні успіхи на фронті в Україні. Без додаткової мобілізації та допомоги з боку Північної Кореї окупанти навряд чи зможуть здійснити масштабні просування. Про це пише The Washington Post.

Незалежний військовий аналітик Іван Матвєєв прогнозує, що літній наступ Росії не призведе до проривів. Він пояснює це низькою якістю розвідки, браком ресурсів, корупцією, логістичними збоями та недостатньою підготовкою армії Кремля.

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"Масові штурми – це єдина стратегія, завдяки якій російська армія може принаймні повільно просуватися вперед. В окупаційному війську багато солдатів, однак їхня підготовка нікчемна", — зазначає Іван Матвєєв.

Російські військові блогери та незалежні телеграм-канали останнім часом висвітлюють проблеми військової культури: генерали фальсифікують звіти про захоплення сіл, солдатів кидають у "м’ясні штурми", а неякісна логістика призводить до загибелі поранених.

Через це серед особового складу спостерігаються низький моральний дух, дезертирство, пияцтво та наркоманія. Найгострішою проблемою залишається нестача живої сили. Військові блогери стверджують, що новобранці – переважно алкоголіки, наркозалежні та люди з поганим здоров’ям, які давно не придатні до служби.

Попри перевагу в чисельності, боєприпасах і ракетах, позиції російських військ на фронті свідчать про можливий провал літнього наступу. Як приклад – невдала спроба просування до міста Суми.

Військові блогери переконані, що без нової мобілізації або допомоги північнокорейських сил значних успіхів не буде. На початку року понад 10 тисяч північнокорейських військових допомогли відтіснити ЗСУ з західних районів Росії.

Набір у російську армію триває завдяки високим зарплатам і великим підйомним – понад 3 мільйони рублів (понад 38 тисяч доларів). Іван Матвєєв зазначає:

"Я б порівняв це з виграшем у лотерею. Пропаганда постійно повторює, що на фронті все добре, і люди вірять, що їм пощастить".

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, підполковника Максима Жоріна, ситуація на фронті для України залишається вкрай складною.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і міністром оборони, під час якої розглянули всі ключові теми. Зокрема, обговорили ситуацію на фронті, особливо на Покровському напрямку, де зосереджено велику кількість російських військ і тривають активні штурмові дії.

Раніше експерт Олег Жданов назвав сценарій завершення війни. "Грузинський сценарій" закінчення російсько-української війни неможливий, вважає Олег Жданов.

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